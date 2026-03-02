В Сочи третий раз за месяц перенесли матчи по футболу и хоккею из-за атак БПЛА

Матч «Сочи» и «Спартака» в РПЛ перенесли из-за угрозы атаки беспилотников. Ранее были прерваны встречи сочинской команды в КХЛ

Днем 1 марта пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что начало матча 19-го тура чемпионата по футболу между «Сочи» и московским «Спартаком» перенесли с 16:30 на 17:30 из-за беспилотной опасности. Позже в РПЛ объявили, что игра состоится в другой день — 2 марта в 15:00.

Помимо этого, 1 марта по тем же причинам прервали матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и нижегородским «Торпедо». Его приостановили в третьем периоде, однако вечером возобновили.