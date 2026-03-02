В Сочи третий раз за месяц перенесли матчи по футболу и хоккею из-за атак БПЛА
Матч «Сочи» и «Спартака» в РПЛ перенесли из-за угрозы атаки беспилотников. Ранее были прерваны встречи сочинской команды в КХЛ
Днем 1 марта пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что начало матча 19-го тура чемпионата по футболу между «Сочи» и московским «Спартаком» перенесли с 16:30 на 17:30 из-за беспилотной опасности. Позже в РПЛ объявили, что игра состоится в другой день — 2 марта в 15:00.
Помимо этого, 1 марта по тем же причинам прервали матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и нижегородским «Торпедо». Его приостановили в третьем периоде, однако вечером возобновили.
Ранее не была доиграна встреча «Сочи» и московского ЦСКА в КХЛ. Она стартовала 23 февраля с опозданием более чем на час, а затем прервана при счете 0:0 после первого периода. Ее доиграют 11 марта, но в Москве.
1 марта днем в Сочи объявили угрозу атаки беспилотников. Позже мэр Андрей Прошунин предупредил о работе системы ПВО.
В ночь на 2 марта в городе вновь объявили угрозу атаки БПЛА, но вскоре отменили.
Как писали Юга.ру, из-за угрозы атаки БПЛА аэропорты Сочи и Краснодара не работали более 18 часов. Пассажиры спали на полу в терминалах.
