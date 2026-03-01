Вход в сафари-парк Геленджика станет бесплатным для женщин
С 7 по 9 марта женщины смогут бесплатно посетить сафари-парк Геленджика. Сколько будет стоить вход для мужчин?
Сафари-парк Геленджика сообщил, что 7, 8 и 9 марта женщины смогут бесплатно посетить центр для животных, а также прокатиться на канатной дороге. Акцию устраивают каждый год в честь Международного женского дня.
Подарочные билеты можно получить в кассе у входа в парк.
При этом для мужчин вход в сафари-парк будет стоить 2000 рублей, а билет на канатную дорогу — 1000 рублей. Детям до 5 лет — бесплатно. В марте прошлого года билеты стоили 1200 рублей, а канатка — 600 рублей. Цены подняли с 1 июля.
Касса в сафари-парке работает ежедневно с 9:00 до 16:00, канатная дорога в будни с 11:00 до 16:30, по выходным и праздничным дням — с 10:00 до 16:30. При сильном ветре канатку могут закрыть.
