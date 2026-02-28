В Краснодаре пройдет День некоммерческих организаций со встречей с волонтерами, свопом и ярмаркой
В краснодарском экоцентре пройдет праздник, посвященный некоммерческим организациям и их деятельности
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 1 марта День некоммерческих организаций (НКО).
С 12:00 до 18:00 пройдет ярмарка НКО Краснодара и края, где любой желающий сможет познакомиться с представителями организаций, записаться в волонтеры, приобрести мерч и поддержать различные инициативы. Участниками ярмарки будут организации:
- «ССЛ», занимающаяся очисткой побережья от последствий разлива мазута на Черном море;
- «Альянс Защитников Животных», защищающая права животных;
- «Ключ Добра», обеспечивающая профессиональную ветпомощь для бездомных животных;
- научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа»;
- Центр экологии и творчества «Чисто Жизнь»;
- «Синяя птица», помогающая семьям с детьми с инвалидностью;
- общественный центр «Помоги городу»;
- «Союз многодетных семей «Кубанская семья»;
- инклюзивный арт-кластер «ОККОЛО».
Также с 12:00 до 18:00 состоится своп — обмен одеждой и аксессуарами. Можно принести женскую, мужскую и детскую одежду, растения, предметы для дома, канцелярию, обувь, сумки. Важно, чтобы вещи были в хорошем состоянии и без пятен и дырок.
В 13:00 пройдет встреча с волонтерами «Чистой среды». Организаторы ждут всех действующих волонтеров, а также тех, кто хочет присоединиться к ним. Вход на встречу свободный, без записи.
В 16:00 состоится встреча с психологом «Добро — это просто», на которой гости:
- узнают о разнообразии возможностей и добрых действий в повседневной жизни человека;
- смогут понять, чем отличается внутреннее устройство психики человека, делающего добрые дела, от человека, который от них отстранен или вредит среде и обществу;
- получат практические навыки, чтобы развить осознанность и инициативу к добрым делам;
- смогут задать любые вопросы психологу;
- получат список источников для личностного роста и развития.
Ведущая — психолог, психотерапевт и кандидат наук Екатерина Шевченко. Стоимость билета — донат от 350 рублей. Необходима предварительная запись.
Также в течение всего дня гости смогут поучаствовать в розыгрыше бесплатного вызова экомобиля для сбора вторсырья.
Праздник состоится 1 марта с 12:00 до 18:00 в экоцентре «Чистая среда» на улице Одесской, 48В. Вход свободный.
