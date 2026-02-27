У побережья Туапсе ищут зеленую морскую черепаху, приплывшую из тропиков. Рептилия может погибнуть

Краснодарский край

  • © Скриншот видео из телеграм-канала администрации Туапсинского района
Тропическая черепаха случайно приплыла в Черное море к берегам Туапсе. Она может умереть из-за переохлаждения

26 февраля в телеграм-канале администрации Туапсинского района сообщили, что в Черном море разыскивают зеленую морскую черепаху. 

Животное по ошибке приплыло к берегам Краснодарского края из теплых вод. Рептилия может погибнуть из-за низких температур воды и воздуха.

Зеленая морская черепаха обитает в тропических и субтропических районах мирового океана, особенно распространена в водах Атлантического и Тихого океанов. Длина ее панциря — от 80 до 150 см, масса — от 70 до 200 кг. 

Сейчас специалисты обследуют акваторию и берег Черного моря. Известно, что черепаху видели в Джубге, однако местные жители не смогли ее удержать до приезда специалистов, и она уплыла. 

В Приморско-Ахтарском районе Кубани могут погибнуть стаи лебедей:

По данным администрации Туапсинского района, подобные случаи уже бывали ранее, но тогда рептилии погибали из-за переохлаждения. 

Если вы увидите черепаху, сообщите об этом по телефону: 8 (918) 441-54-82

Как писали Юга.ру, в январе на пляже в Туапсе заметили массовый выброс хамсы.

