Будем летать даже в норд-ост? В аэропорту Геленджика самолет впервые взлетел в сторону гор

Самолет Геленджик — Москва взлетел в сторону гор. Это первый подобный случай в истории аэропорта

Авиарейса между Сочи и Краснодаром не будет летом 2026 года:

«Это дает нам преимущество на прием и выпуск воздушных судов при северном ветре. Если ранее пилоты вынуждены были направлять самолеты на запасные аэродромы, то сегодня ветровая нагрузка уже не является таким препятствием. Для нас это означает, что аэропорт Геленджик стал более доступным для перелетов в период осенне-зимнего расписания», — рассказал Дяйкин.

В пресс-службе подчеркнули, что осуществлять взлет в сторону гор могут только те пилоты, которые имеют определенную квалификацию.

Отметим, что в Геленджике часто бывает северо-восточный ветер норд-ост, который возникает при столкновении потока холодного воздуха с возвышенностью на своём пути. Преодолевая препятствия, ветер обрушивается на морское побережье.

Из-за норд-оста самолеты, следующие в Геленджик, часто отправляют на запасные аэродромы — в Краснодар или в Минеральные Воды.