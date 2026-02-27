Уралсиб расширил возможности онлайн-банка для бизнеса

Уралсиб дополнил функционал онлайн-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн» новыми опциями и возможностями.

Выписка по бизнес-картам. Теперь для карточных счетов и бизнес-карт можно подключить регулярную выписку. Банк будет отправлять ее на электронную почту по расписанию, которое выберет клиент. Доступно подключение нескольких выписок — с разными счетами, форматами, периодичностью и получателями. Подключить выписку или изменить ее настройки можно в разделе онлайн-банка «Выписка» → вкладка «По бизнес-картам» → «Регулярная выписка».



Автоматическое подключение мультиклиентов. Ранее, если человек работал в нескольких организациях, его нужно было подключать к интернет-банку вручную, через заявку. С 1 марта мультиклиентов будут подключать автоматически. Также они смогут находить свою организацию не только по названию, но и по ИНН.