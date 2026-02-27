Уралсиб расширил возможности онлайн-банка для бизнеса

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
Банк Уралсиб расширил возможности онлайн-банка для бизнес-клиентов «Уралсиб Бизнес Онлайн»

Уралсиб дополнил функционал онлайн-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн» новыми опциями и возможностями.

Выписка по бизнес-картам. Теперь для карточных счетов и бизнес-карт можно подключить регулярную выписку. Банк будет отправлять ее на электронную почту по расписанию, которое выберет клиент. Доступно подключение нескольких выписок — с разными счетами, форматами, периодичностью и получателями. Подключить выписку или изменить ее настройки можно в разделе онлайн-банка «Выписка» → вкладка «По бизнес-картам» → «Регулярная выписка».

Автоматическое подключение мультиклиентов. Ранее, если человек работал в нескольких организациях, его нужно было подключать к интернет-банку вручную, через заявку. С 1 марта мультиклиентов будут подключать автоматически. Также они смогут находить свою организацию не только по названию, но и по ИНН.

Удобные новации «Уралсиб Бизнес Онлайн»:

  • дополнительная точка входа для изменения назначения платежа для операций самоинкассации по бизнес-картам — отдельная вкладка «Самоинкассация» в истории на главной странице;
  • в таблице договоров по торговому эквайрингу добавили колонку-индикатор, которая показывает, подключена ли опция «Возмещение день в день», частоту и время рейсов;
  • заявки на предодобренные и экспресс-кредиты теперь находятся на главной странице — детальная информация, отслеживание статуса, подписание и скачивание документов;
  • в раздел «Помощь» добавили инструкцию для АУСН (автоматизированной упрощенной системы налогообложения) — подробное описание сервиса и всех его возможностей;
  • обновили разделы «Письма» и «Настройки» в мобильном приложении.

Узнать подробности о продуктах и услугах для бизнеса можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16

Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 рейтинга выгодных кредиток для покупок.

