Бывшего управляющего парка «Ривьера» в Сочи обвинили в махинациях с землей на 100 млн рублей

Следователи обвинили бывшего управляющего Адлерского парка культуры и отдыха в превышении полномочий и махинациях с землей

26 февраля пресс-служба СУ России сообщила , что в Краснодарском крае следователи обвинили бывшего управляющего адлерского филиала МУП культуры «Парки отдыха «Ривьера Сочи» в превышении должностных полномочий при сдаче в аренду муниципальной земли (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в мае 2024 года фигурант с неизвестными соучастниками решил незаконно получить прибыль. Обвиняемый заключил договоры аренды (субаренды) земельных участков с индивидуальными предпринимателями, с которыми состоял в родственных связях.



Землю сдавали в аренду с нарушениями. Это позволило бизнесменам незаконно получить более 100 млн рублей.

Суд отправил обвиняемого под стражу. Сейчас следователи выясняют личности соучастников и другие эпизоды преступления. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники регионального УФСБ.