В Краснодарском крае выходные пройдут без осадков. Публикуем подробный прогноз

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 28 февраля и 1 марта будет преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман и гололед. Ветер слабый, но местами порывы могут достигать 12-14 м/с, а 28 февраля в отдельных районах — 15-18 м/с.



Температура воздуха ночью — от -5 °С до 0 °С, при прояснении на востоке края до -8 °С мороза. Днем 28 февраля — 3-8 °С, 1 марта — 6-11 °С, на севере края — 1-6 °С. В горах ночью мороз окрепнет до -12 °С, днем — от -7 °С до -2 °С.