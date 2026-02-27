В Краснодарском крае выходные пройдут без осадков. Публикуем подробный прогноз
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 28 февраля и 1 марта
Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 28 февраля и 1 марта будет преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен туман и гололед. Ветер слабый, но местами порывы могут достигать 12-14 м/с, а 28 февраля в отдельных районах — 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью — от -5 °С до 0 °С, при прояснении на востоке края до -8 °С мороза. Днем 28 февраля — 3-8 °С, 1 марта — 6-11 °С, на севере края — 1-6 °С. В горах ночью мороз окрепнет до -12 °С, днем — от -7 °С до -2 °С.
На Черноморском побережье преимущественно без осадков. Ветер усилится до 15-20 м/с, а на участке Анапа-Геленджик — до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью — 0-5 °С, днем 28 февраля — 5-10 °С, 1 марта — 7-12 °С.
В Краснодаре в выходные осадков не ожидается. Ветер будет слабый. Температура воздуха ночью — до -1 °С, днем — 7-9 °С.
