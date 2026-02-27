Кредит Уралсиба вошел в топ-10 рейтинга выгодных займов на новые автомобили

Автокредит банка Уралсиб вошел в февральский рейтинг наиболее выгодных займов на покупку нового автомобиля

Рейтинг подготовили аналитики Банкирос.ру. Эксперты проанализировали автокредитные продукты, размещенные на портале — сроком на пять лет при первоначальном взносе 1,5 млн рублей и общей сумме покупки авто в 4 млн рублей.

При составлении исследования эксперты учли: уровень минимальной и максимальной ставки по кредиту;

срок и сумму кредитования;

первоначальный взнос;

условия предоставления автокредита, включая требования к возрасту заемщика и наличию регистрации в регионе оформления;

срок рассмотрения заявки;

перечень регионов предоставления кредита;

размер штрафа за просрочку. Клиентам Уралсиба доступны различные программы, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а максимальный срок кредитования — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать подробности, ознакомиться с условиями получения автокредитов и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Уралсиба.