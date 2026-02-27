Кредит Уралсиба вошел в топ-10 рейтинга выгодных займов на новые автомобили

Реклама
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Автокредит банка Уралсиб вошел в февральский рейтинг наиболее выгодных займов на покупку нового автомобиля

Рейтинг подготовили аналитики Банкирос.ру. Эксперты проанализировали автокредитные продукты, размещенные на портале — сроком на пять лет при первоначальном взносе 1,5 млн рублей и общей сумме покупки авто в 4 млн рублей.

Читайте также:

При составлении исследования эксперты учли:

  • уровень минимальной и максимальной ставки по кредиту;
  • срок и сумму кредитования;
  • первоначальный взнос;
  • условия предоставления автокредита, включая требования к возрасту заемщика и наличию регистрации в регионе оформления;
  • срок рассмотрения заявки;
  • перечень регионов предоставления кредита;
  • размер штрафа за просрочку.

Клиентам Уралсиба доступны различные программы, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а максимальный срок кредитования — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать подробности, ознакомиться с условиями получения автокредитов и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Уралсиба.

Как писали Юга.ру, «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга лучших зарплатных карт.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автомобили Автопром Банки Деньги Кредитование Уралсиб Финансы

Новости

В Краснодарском крае выходные пройдут без осадков. Публикуем подробный прогноз
Власти Краснодара дистанционно проведут общественные обсуждения проекта храма на ЮМР
«Грандиозное разочарование». 28 февраля произойдет парад планет, но жители Земли не смогут его увидеть
«Морская вода отвечает требованиям». Губернатор Кубани попросил открыть восемь галечных пляжей Анапы
В Краснодаре состоится футбольный матч сборных России и Никарагуа
В детских садах России «Разговоры о важном» переименовали в «Добрые игры»

Лента новостей

Бердвотчинг в Краснодаре
Сегодня, 13:29
Бердвотчинг в Краснодаре
Как выглядит «космическая сверхкряква», почему кубанские «пингвины» летают и чем «Солнечный остров» лучше парка Галицкого
«Мужчины в основном неухоженные, но нарасхват»
Сегодня, 09:45
«Мужчины в основном неухоженные, но нарасхват»
Как старейшая служба знакомств Краснодара живет вопреки «засилью интернета»
«Магазины превратились в музеи вещей»
Сегодня, 12:15 Реклама
«Магазины превратились в музеи вещей»
Как 2000 предпринимателей искали будущее онлайн-торговли на Альфа-Конфе Ecom в Краснодаре

Реклама на сайте