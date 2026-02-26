Понижение температуры и переменчивая погода. Какими будут последние дни зимы в Краснодарском крае?

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 27 и 28 февраля на Кубани ожидается переменчивая погода. Она будет формироваться под влиянием фронтального раздела циклона. Это отразится на распределении осадков и температуре. В регионе прогнозируют дождь, мокрый снег и снег.

Синоптики посоветовали при такой погоде быть внимательнее на дорогах, особенно в утренние часы.

Рекордное тепло, дождливый март и засушливый май:

В ЦГМС отметили, что температура начнет понижаться вечером 26 февраля. Ночью и утром 27 февраля прогнозируют гололед. При этом днем на Кубани сохранятся положительные температуры — 2-7 °С.

В выходные, 28 февраля и 1 марта, осадков не ожидается, и зима завершится более устойчивой и спокойной погодой.

«Таким образом, финальные дни февраля пройдут в условиях смены фронтальных процессов и кратковременного похолодания, после чего синоптическая обстановка стабилизируется», — написали синоптики.

Как писали Юга.ру, 19 февраля в Адлерском районе Сочи над многоэтажкой навис оползень. Первый этаж затопило, а техника увязла в болоте.

