Понижение температуры и переменчивая погода. Какими будут последние дни зимы в Краснодарском крае?

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в последние дни зимы

Краснодарский ЦГМС сообщил , что 27 и 28 февраля на Кубани ожидается переменчивая погода. Она будет формироваться под влиянием фронтального раздела циклона. Это отразится на распределении осадков и температуре. В регионе прогнозируют дождь, мокрый снег и снег. Синоптики посоветовали при такой погоде быть внимательнее на дорогах, особенно в утренние часы.

В ЦГМС отметили, что температура начнет понижаться вечером 26 февраля. Ночью и утром 27 февраля прогнозируют гололед. При этом днем на Кубани сохранятся положительные температуры — 2-7 °С.

В выходные, 28 февраля и 1 марта, осадков не ожидается, и зима завершится более устойчивой и спокойной погодой.

«Таким образом, финальные дни февраля пройдут в условиях смены фронтальных процессов и кратковременного похолодания, после чего синоптическая обстановка стабилизируется», — написали синоптики.