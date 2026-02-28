Чемпионат по чтению вслух, встречи с писателями и «книжный зомбиленд». В Ростове пройдет фестиваль «Весна-на-Дону»

В Ростове-на-Дону с 6 по 12 марта пройдет книжный фестиваль с ярмаркой. Узнали программу (0+)

Организаторы фестиваля «Слово-на-Дону» анонсировали на 6-12 марта фестиваль «Весна-на-Дону». Гостей ждут более 50 мероприятий, а также встречи с писателями, редакторами и режиссерами.

Помимо встреч с писателями, будет организован «Книжный зомбиленд» — ярмарка в формате «магазин без продавца». Представят книги более чем 60 издательств с минимальными наценками.

Также на фестивале пройдет отборочный тур всероссийского чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Победитель ростовского тура отправится на региональный финал, а затем на суперфинал в Москву — читать произведения вслух на Красной Площади. Участие в чемпионате бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Фестиваль пройдет с 6 по 12 марта в ТРК «РИО» на проспекте Михаила Нагибина, 17. Вход на все мероприятия и ярмарку свободный. Подробная программа фестиваля станет известна позже.