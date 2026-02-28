Чемпионат по чтению вслух, встречи с писателями и «книжный зомбиленд». В Ростове пройдет фестиваль «Весна-на-Дону»
В Ростове-на-Дону с 6 по 12 марта пройдет книжный фестиваль с ярмаркой. Узнали программу (0+)
Организаторы фестиваля «Слово-на-Дону» анонсировали на 6-12 марта фестиваль «Весна-на-Дону». Гостей ждут более 50 мероприятий, а также встречи с писателями, редакторами и режиссерами.
Так, в фестивале примут участие:
- писательница и автор романа «Залив терпения» Мария Ныркова;
- режиссер, сценарист и лауреат премии «Лицей» за повесть «Типа я» Ислам Ханипаев;
- продюсер, диджей и музыкант Сергей Пименов;
- литературный редактор, соведущая подкаста «Ковен Дур», автор трилогии «Двоедушник», романов «Вещные истины», «Ключ от послезавтра», «Пятая бездна» и «Не говори маме» Саша Степанова;
- руководитель проектов по развитию бизнеса в «Яндексе» Геннадий Воронин;
- писательница Марина Чуфистова;
- писательница и финалистка премии «Лицей», дебютировавшая в 2020 году с подборкой рассказов в журнале Esquire, Анна Чухлебова.
Выставка картин, читка поэмы и местные бренды:
Помимо встреч с писателями, будет организован «Книжный зомбиленд» — ярмарка в формате «магазин без продавца». Представят книги более чем 60 издательств с минимальными наценками.
Также на фестивале пройдет отборочный тур всероссийского чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Победитель ростовского тура отправится на региональный финал, а затем на суперфинал в Москву — читать произведения вслух на Красной Площади. Участие в чемпионате бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Фестиваль пройдет с 6 по 12 марта в ТРК «РИО» на проспекте Михаила Нагибина, 17. Вход на все мероприятия и ярмарку свободный. Подробная программа фестиваля станет известна позже.
Как писали Юга.ру, в музейной кофейне Краснодара открылась бесплатная выставка «Кристаллы».