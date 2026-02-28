В Краснодаре послушают британский винил и обсудят один из альбомов рок-группы Genesis

  • © Скриншот из видео The Lamb Lies Down On Broadway (2025 Remaster) [Full Album] из YouTube-канала группы Genesis
    © Скриншот из видео The Lamb Lies Down On Broadway (2025 Remaster) [Full Album] из YouTube-канала группы Genesis

Коллекционер винила расскажет о второй пластинке одного из альбомов британской группы Genesis (18+)

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 2 марта мультимедийную лекцию о второй пластинке альбома The Lamb Lies Down On Broadway музыкальной группы Genesis.

«Сюжет второй пластинки альбома сюрреалистичен. Ее автор, Питер Гэбриел, проводит нас по гротескным туннелям и трансгрессивным пещерам подсознания своего героя, сквозь экзистенциально-пикантные испытания, прежде чем вывести на просветленный простор сокровенных истин», — написал Острицов.

Программа:

  • краткий рассказ о первой пластинке;
  • погружение в звучание британского винила;
  • исследование музыкально-художественных приемов авторов, распутывание лирики;
  • показ видеоматериалов;
  • совместное обсуждение альбома. 

Симфонии мирового кино:

«The Lamb Lies Down On Broadway — альбом-явление, на много лет опередивший свое время. Это то, что сейчас назвали бы мета-модерном. И это одна из вершин прогрессивной музыки, с острым предчувствием эпохи панк-рока», — описал альбом лектор. 

Лекция состоится 2 марта в 18:30 в чайной «Шаманика» на улице Седина, 17. Стоимость билета — чашка чая и донат лектору. 

Genesis — британская рок-группа, созданная в 1967 году. Коллектив исполняет в жанрах прогрессивного рока, арт-рока, поп-рока, прогрессивного попа, софт-рока. Группа получила множество наград, в том числе премию «Грэмми» за лучшее концептуальное музыкальное видео для песни Land of Confusion.

Альбом The Lamb Lies Down on Broadway («Заклание агнца на Бродвее») — шестой студийный альбом Genesis, выпущенный в 1974 году. Он состоит из двух пластинок и стал последним с участием оригинального вокалиста Питера Гэбриела.

Как писали Юга.ру, 14 марта рэпер Flo Rida впервые выступит в Краснодаре.

