Курорты Краснодарского края вошли в топ направлений для поездок на 8 марта

Краснодарский край

  • © Фото 2GIS, предоставленно пресс-службой Отелло
    © Фото 2GIS, предоставленно пресс-службой Отелло

В 2026 году россияне массово выбирают юг для отдыха на длинные весенние выходные 6–9 марта. Курорты Сочи уверенно закрепились в десятке самых востребованных направлений

Какие города выбирают туристы

Обезличенные данные проанализировал сервис поиска и бронирования отелей Отелло. По результатам исследования, в пятерку лидеров среди городов России вошли Москва (16% бронирований), Санкт-Петербург (12%), Сочи, Сириус и Казань.

Десятка самых популярных направлений на мартовские праздники выглядит так:

  • Москва,
  • Санкт-Петербург,
  • Сочи,
  • Сириус,
  • Казань,
  • Эстосадок,
  • Иркутск,
  • Новосибирск,
  • Шерегеш,
  • Адлер.

Среди зарубежных направлений традиционно лидируют Турция, Беларусь и ОАЭ.

В Сочи пришла весна:

Тренд на горы и длительный отдых

Аналитики отмечают заметный рост спроса на горнолыжные курорты. Если в прошлом году в тройку направлений входил Владивосток, а в десятку — Екатеринбург, то в 2026 году фокус сместился на активный отдых в горах.

В связи с этим путешественники начали присматривать отели в Эстосадке и других горных кластерах сильно заранее — первые бронирования на эти даты были совершили еще в июле 2025 года. Большинство туристов планируют заезд на субботу 7 марта или накануне в пятницу.

При этом на южных и горнолыжных курортах отдыхают дольше: если средняя продолжительность поездки по стране — три ночи, то в Сочи, Адлере и Шерегеше гости готовы задержаться на четыре.

Что посмотреть в Сочи:

Где отдыхать дешевле всего

Самым бюджетным направлением среди популярных городов признан Иркутск — средняя стоимость ночи здесь составляет 4660 рублей. Также к доступным вариантам эксперты относят Новосибирск и Санкт-Петербург, где проживание обойдется до 6000 рублей за ночь.

Как писали Юга.ру, в Сириусе планируют построить самую длинную подвесную тропу в Европе за 7,1 млрд рублей.

