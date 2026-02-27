Курорты Краснодарского края вошли в топ направлений для поездок на 8 марта

В 2026 году россияне массово выбирают юг для отдыха на длинные весенние выходные 6–9 марта. Курорты Сочи уверенно закрепились в десятке самых востребованных направлений

Какие города выбирают туристы Обезличенные данные проанализировал сервис поиска и бронирования отелей Отелло. По результатам исследования, в пятерку лидеров среди городов России вошли Москва (16% бронирований), Санкт-Петербург (12%), Сочи, Сириус и Казань. Десятка самых популярных направлений на мартовские праздники выглядит так: Москва,

Санкт-Петербург,

Сочи,

Сириус,

Казань,

Эстосадок,

Иркутск,

Новосибирск,

Шерегеш,

Адлер. Среди зарубежных направлений традиционно лидируют Турция, Беларусь и ОАЭ.

Тренд на горы и длительный отдых Аналитики отмечают заметный рост спроса на горнолыжные курорты. Если в прошлом году в тройку направлений входил Владивосток, а в десятку — Екатеринбург, то в 2026 году фокус сместился на активный отдых в горах.

В связи с этим путешественники начали присматривать отели в Эстосадке и других горных кластерах сильно заранее — первые бронирования на эти даты были совершили еще в июле 2025 года. Большинство туристов планируют заезд на субботу 7 марта или накануне в пятницу.

При этом на южных и горнолыжных курортах отдыхают дольше: если средняя продолжительность поездки по стране — три ночи, то в Сочи, Адлере и Шерегеше гости готовы задержаться на четыре.

Где отдыхать дешевле всего Самым бюджетным направлением среди популярных городов признан Иркутск — средняя стоимость ночи здесь составляет 4660 рублей. Также к доступным вариантам эксперты относят Новосибирск и Санкт-Петербург, где проживание обойдется до 6000 рублей за ночь.