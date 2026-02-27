Курорты Краснодарского края вошли в топ направлений для поездок на 8 марта
В 2026 году россияне массово выбирают юг для отдыха на длинные весенние выходные 6–9 марта. Курорты Сочи уверенно закрепились в десятке самых востребованных направлений
Какие города выбирают туристы
Обезличенные данные проанализировал сервис поиска и бронирования отелей Отелло. По результатам исследования, в пятерку лидеров среди городов России вошли Москва (16% бронирований), Санкт-Петербург (12%), Сочи, Сириус и Казань.
Десятка самых популярных направлений на мартовские праздники выглядит так:
- Москва,
- Санкт-Петербург,
- Сочи,
- Сириус,
- Казань,
- Эстосадок,
- Иркутск,
- Новосибирск,
- Шерегеш,
- Адлер.
Среди зарубежных направлений традиционно лидируют Турция, Беларусь и ОАЭ.
В Сочи пришла весна:
Тренд на горы и длительный отдых
Аналитики отмечают заметный рост спроса на горнолыжные курорты. Если в прошлом году в тройку направлений входил Владивосток, а в десятку — Екатеринбург, то в 2026 году фокус сместился на активный отдых в горах.
В связи с этим путешественники начали присматривать отели в Эстосадке и других горных кластерах сильно заранее — первые бронирования на эти даты были совершили еще в июле 2025 года. Большинство туристов планируют заезд на субботу 7 марта или накануне в пятницу.
При этом на южных и горнолыжных курортах отдыхают дольше: если средняя продолжительность поездки по стране — три ночи, то в Сочи, Адлере и Шерегеше гости готовы задержаться на четыре.
Что посмотреть в Сочи:
Где отдыхать дешевле всего
Самым бюджетным направлением среди популярных городов признан Иркутск — средняя стоимость ночи здесь составляет 4660 рублей. Также к доступным вариантам эксперты относят Новосибирск и Санкт-Петербург, где проживание обойдется до 6000 рублей за ночь.
Как писали Юга.ру, в Сириусе планируют построить самую длинную подвесную тропу в Европе за 7,1 млрд рублей.