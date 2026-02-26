26 февраля в Краснодаре более 100 домов останутся без света и воды
Жителей Краснодара предупредили о плановых отключениях водоснабжения и электроэнергии
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, по каким адресам 26 февраля запланировано отключение водоснабжения.
С 10:00 до 14:00 ресурса не будет по улицам:
- 2-я Пятилетка, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
- Ставропольская, 119, 121, 121/1, 121/2, 123, 123/1, 125, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 127, 129,123/г.
С 13:00 до 17:00 воды не будет по улицам:
-
Кирова, 122;
- Леваневского, 77,79, 81;
- Мачуги, 82, 103, 106, 108;
- Октябрьская, 93-119;
- Седина, 110;
- Фадеева, 76-143;
- Янковского, 77, 79, 88, 90.
Также 26 февраля с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии более чем по 90 адресам. Среди них улицы:
- 2-я Пятилетка, 9, 11;
- 5-я Дорожная, 47;
- 9-я Тихая, 11/7;
- Анисовая, 39;
- Богатырская, 5;
- Большевистская, 377;
- Бульварное кольцо, 9;
- Гоголя, 59, 63, 53, 61/1;
- Головатого, 553;
- Горького, 125, 121;
- Депутатская, 27;
- Екатеринодарская, 10;
- Зеленая, 633;
- Ким, 176;
- Ковалева, 15, 9;
- Коммунаров, 220, 134, 138;
- Корницкого, 34;
- Красная, 98;
- Красноармейская, 80;
- Лесопосадочная, 86;
- Ломоносова, 40, 29;
- Народная, 25.
- Осипенко, 128;
- Пашковская, 107;
- Путевая, 5;
- Рашпилевская, 54, 50/1, 50, 52, 59, 55;
- Ромашковая, 5;
- Российская, 780/1, 794/2, 762, 95, 77;
- Северная, 518, 465, 522, 307, 305, 372, 376, 378;
- Седина, 176, 187, 193;
- Семеновская, 43, 39, 85/2;
- Сквозная, 32;
- Совхозная, 16/1;
- Спокойная, 3, 1/5, 1/6, 1/7;
- Средняя, 92, 104/1, 45, 54, 137, 34, 81/3, 73, 42/1, 53;
- Ставропольская, 125/4, 125/3, 125/4, 125, 127/1, 123, 123/3, 127, 129, 125/5;
- Старокубанская, 97, 95;
- Троицкая, 65, 56, 5;
- Тувинская, 11;
- Яна Полуяна, 15;
- переулок Белый, 11;
- переулок Дорожный, 5/3, 9;
- проезд Ломоносова, 26, 16.
С 13:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- Благоева, 9/2, 5, 3/2;
- Мачуги, 80, 92, 82, 82/8, 114, 82/2, 82/б, 112;
- Почтовая, 82.
Как писали Юга.ру, 18 февраля глава ФАС заявил, что никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось.
