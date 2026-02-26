26 февраля в Краснодаре более 100 домов останутся без света и воды

С 13:00 до 17:00 воды не будет по улицам:

С 10:00 до 14:00 ресурса не будет по улицам:

Также 26 февраля с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии более чем по 90 адресам. Среди них улицы:

2-я Пятилетка, 9, 11;

5-я Дорожная, 47;

9-я Тихая, 11/7;

Анисовая, 39;

Богатырская, 5;

Большевистская, 377;

Бульварное кольцо, 9;

Гоголя, 59, 63, 53, 61/1;

Головатого, 553;

Горького, 125, 121;

Депутатская, 27;

Екатеринодарская, 10;

Зеленая, 633;

Ким, 176;

Ковалева, 15, 9;

Коммунаров, 220, 134, 138;

Корницкого, 34;

Красная, 98;

Красноармейская, 80;

Лесопосадочная, 86;

Ломоносова, 40, 29;

Народная, 25.

Осипенко, 128;

Пашковская, 107;

Путевая, 5;

Рашпилевская, 54, 50/1, 50, 52, 59, 55;

Ромашковая, 5;

Российская, 780/1, 794/2, 762, 95, 77;

Северная, 518, 465, 522, 307, 305, 372, 376, 378;

Седина, 176, 187, 193;

Семеновская, 43, 39, 85/2;

Сквозная, 32;

Совхозная, 16/1;

Спокойная, 3, 1/5, 1/6, 1/7;

Средняя, 92, 104/1, 45, 54, 137, 34, 81/3, 73, 42/1, 53;

Ставропольская, 125/4, 125/3, 125/4, 125, 127/1, 123, 123/3, 127, 129, 125/5;

Старокубанская, 97, 95;

Троицкая, 65, 56, 5;

Тувинская, 11;

Яна Полуяна, 15;

переулок Белый, 11;

переулок Дорожный, 5/3, 9;

проезд Ломоносова, 26, 16.

С 13:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам: