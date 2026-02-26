26 февраля в Краснодаре более 100 домов останутся без света и воды

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото kaboompics с сайта pixabay.com
    © Фото kaboompics с сайта pixabay.com

Жителей Краснодара предупредили о плановых отключениях водоснабжения и электроэнергии

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, по каким адресам 26 февраля запланировано отключение водоснабжения. 

С 10:00 до 14:00 ресурса не будет по улицам:

  • 2-я Пятилетка, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
  • Ставропольская, 119, 121, 121/1, 121/2,  123, 123/1, 125, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 127, 129,123/г.

С 13:00 до 17:00 воды не будет по улицам:

  • Кирова, 122;

  • Леваневского, 77,79, 81;
  • Мачуги, 82, 103, 106, 108;
  • Октябрьская, 93-119;
  • Седина, 110;
  • Фадеева, 76-143;
  • Янковского, 77, 79, 88, 90.

Читайте также:

Также 26 февраля с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии более чем по 90 адресам. Среди них улицы:

  • 2-я Пятилетка, 9, 11;
  • 5-я Дорожная, 47;
  • 9-я Тихая, 11/7;
  • Анисовая, 39;
  • Богатырская, 5;
  • Большевистская, 377;
  • Бульварное кольцо, 9;
  • Гоголя, 59, 63, 53, 61/1;
  • Головатого, 553;
  • Горького, 125, 121;
  • Депутатская, 27;
  • Екатеринодарская, 10;
  • Зеленая, 633;
  • Ким, 176;
  • Ковалева, 15, 9;
  • Коммунаров, 220, 134, 138;
  • Корницкого, 34;
  • Красная, 98;
  • Красноармейская, 80;
  • Лесопосадочная, 86;
  • Ломоносова, 40, 29;
  • Народная, 25.
  • Осипенко, 128;
  • Пашковская, 107;
  • Путевая, 5;
  • Рашпилевская, 54, 50/1, 50, 52, 59, 55;
  • Ромашковая, 5;
  • Российская, 780/1, 794/2, 762, 95, 77;
  • Северная, 518, 465, 522, 307, 305, 372, 376, 378;
  • Седина, 176, 187, 193;
  • Семеновская, 43, 39, 85/2;
  • Сквозная, 32;
  • Совхозная, 16/1;
  • Спокойная, 3, 1/5, 1/6, 1/7;
  • Средняя, 92, 104/1, 45, 54, 137, 34, 81/3, 73, 42/1, 53;
  • Ставропольская, 125/4, 125/3, 125/4, 125, 127/1, 123, 123/3, 127, 129, 125/5;
  • Старокубанская, 97, 95;
  • Троицкая, 65, 56, 5;
  • Тувинская, 11;
  • Яна Полуяна, 15;
  • переулок Белый, 11;
  • переулок Дорожный, 5/3, 9;
  • проезд Ломоносова, 26, 16.

С 13:00 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • Благоева, 9/2, 5, 3/2;
  • Мачуги, 80, 92, 82, 82/8, 114, 82/2, 82/б, 112;
  • Почтовая, 82.

Как писали Юга.ру, 18 февраля глава ФАС заявил, что никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось.

Водоснабжение Город ЖКХ Краснодар Энергетика

Новости

26 февраля в Краснодаре более 100 домов останутся без света и воды
Выставка картин, читка поэмы и местные бренды. В Краснодаре пройдет фестиваль локальной культуры
В Дагестане чиновники слили в Каспийское море ядовитые отходы — СМИ
В Краснодаре проживают 2,3 млн человек — губернатор
Пляжи Анапы начали восстанавливать с помощью нового слоя песка
«Шары жира». У берегов Краснодарского края волонтеры вновь находят пальмовое масло

Лента новостей

Блины, ярмарки и хороводы под фолк
Вчера, 11:25 Реклама
Блины, ярмарки и хороводы под фолк
Как в краснодарских микрорайонах Образцово и Любимово встречали весну
ФК «Краснодар» выпустил фильм «Путь к чемпионству»
Вчера, 11:22
ФК «Краснодар» выпустил фильм «Путь к чемпионству»
В картине Сергей Галицкий рассказал о своей болезни и будущем клуба
«Цели будут достигнуты»
24 февраля, 16:00
«Цели будут достигнуты»
Четыре года СВО в 30 цитатах политиков РФ

Реклама на сайте