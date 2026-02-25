Выставка картин, читка поэмы и местные бренды. В Краснодаре пройдет фестиваль локальной культуры

Краснодарский проект «Дом» анонсировал фестиваль локальной культуры, который пройдет с 28 февраля по 1 марта. На мероприятии будет маркет, где более 40 участников представят свои товары: украшения, свечи, косметику, одежду и другие.

Также в программе выставка-продажа живописи, графики, дизайна и керамики. Известно, что свои работы представят член Союза художников России Петр Трегуб и «живая легенда кубанского искусства» Николай Турков-Собакин.

Николай Турков-Собакин родился в 1932 году в подмосковной Малаховке. В 1957 году по распределению попал в Краснодар. В местном художественном училище его стиль творчества называли «французским» — за яркость и декоративность.



С 1970-х годов Николай Турков-Собакин руководил Краснодарским художественным комбинатом, где под его началом создавали мозаики и монументальные панно, украшавшие здания и общественные пространства по всему краю. Николай Турков-Собакин создал множество работ по Краснодарскому краю: был автором художественной концепции Дома книги и деревянных панно в кафе «У Максима».



Работы художника находятся в Русском музее в Санкт-Петербурге, музее-заповеднике «Кусково», Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына, Краснодарском художественном музее имени Коваленко и частных коллекциях.

Помимо этого 28 февраля в 17:00 состоится театральная читка от проекта «Аврора читает». Актеры исполнят поэму «Альфа Центавра» Александра Плотникова — автора спектакля «Афазия» в краснодарском Молодежном театре.