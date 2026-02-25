Выставка картин, читка поэмы и местные бренды. В Краснодаре пройдет фестиваль локальной культуры
В Краснодаре состоится фестиваль местной культуры с маркетом, выставкой-продажей картин, музыкальными выступлениями и театральной читкой (0+)
Краснодарский проект «Дом» анонсировал фестиваль локальной культуры, который пройдет с 28 февраля по 1 марта. На мероприятии будет маркет, где более 40 участников представят свои товары: украшения, свечи, косметику, одежду и другие.
Также в программе выставка-продажа живописи, графики, дизайна и керамики. Известно, что свои работы представят член Союза художников России Петр Трегуб и «живая легенда кубанского искусства» Николай Турков-Собакин.
Николай Турков-Собакин родился в 1932 году в подмосковной Малаховке. В 1957 году по распределению попал в Краснодар. В местном художественном училище его стиль творчества называли «французским» — за яркость и декоративность.
С 1970-х годов Николай Турков-Собакин руководил Краснодарским художественным комбинатом, где под его началом создавали мозаики и монументальные панно, украшавшие здания и общественные пространства по всему краю. Николай Турков-Собакин создал множество работ по Краснодарскому краю: был автором художественной концепции Дома книги и деревянных панно в кафе «У Максима».
Работы художника находятся в Русском музее в Санкт-Петербурге, музее-заповеднике «Кусково», Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына, Краснодарском художественном музее имени Коваленко и частных коллекциях.
Помимо этого 28 февраля в 17:00 состоится театральная читка от проекта «Аврора читает». Актеры исполнят поэму «Альфа Центавра» Александра Плотникова — автора спектакля «Афазия» в краснодарском Молодежном театре.
«Альфа Центавра» — это притча о космонавтах, чей полет так и не состоялся. О мечтах, которые остаются мечтами, и о людях, которые продолжают смотреть в небо», — описали произведение организаторы
На фестивале будет обширная музыкальная программа:
- певица Лида Marchella с сольной программой;
- гитарист Адик Буздыханов с сетом на стыке джаза, этники и фьюжн;
- певица Рада Матвиенко с испанскими хитами;
- музыкальный проект Brass & Bass с игрой на контрабасе и тромбоне;
- участница шоу «Песни» на ТНТ певица Надя Маслова с сольным выступлением.
Также запланированы мастер-классы и воркшопы для детей и взрослых, благотворительная распродажа книг от литературного проекта «Бродский», иммерсивные выступления, розыгрыши призов и подарков. На мероприятии будет работать фотозона и кофейня.
Фестиваль пройдет 28 февраля и 1 марта с 12:00 д0 20:00 в бизнес-центре «Централь» на улице Гимназической, 65. Стоимость билета — 100 рублей.
Как писали Юга.ру, 28 февраля в Краснодаре пройдет пробежка в честь китайского Нового года.