Кубанские семьи стали на 20% чаще оформлять детские банковские карты — Сбер

В 2025 году родители из Краснодарского края заказали для детей более 88 тысяч банковских карт — в 1,2 раза больше, чем в 2024-м

Как рассказали в пресс-службе Сбера, карты оформляют детям от 6 до 13 лет. Ребенок может сам выбрать дизайн с любимыми героями или заказать платежный стикер на телефон, который всегда под рукой. Даже если забыл карту дома, можно расплатиться через приложение по QR-коду.

Когда ребенку исполняется 14 лет, детская карта не блокируется, а автоматически превращается в молодежную. Подросток получает доступ к полноценному банковскому приложению с теми же возможностями.

По словам управляющей Краснодарским отделением Сбербанка Татьяны Сергиенко, большинство родителей регулярно дают детям деньги на карманные расходы, и хранить их на карте удобнее и надежнее, чем наличные — так меньше шансов их потерять. Детская карта помогает ребенку с ранних лет развивать навыки управления финансами, а родителям — следить за его тратами. Через приложение ребенок может копить на важные цели и даже получать небольшой доход в виде процентов. 

