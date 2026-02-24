Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 рейтинга выгодных кредиток для покупок

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iyw1
Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в февральский рейтинг кредиток для совершения покупок

Исследование подготовил портал Банкирос.ру. Эксперты рассмотрели продукты с длительным грейс-периодом и выбрали наиболее выгодные предложения российских банков.

При составлении рейтинга аналитики учли:

  • процентные ставки и их диапазон;
  • продолжительность грейс-периода и операции, на которые он распространяется;
  • сумму минимального платежа и стоимость обслуживания карты;
  • срок рассмотрения заявки;
  • наличие кешбэка;
  • требования к возрасту и региону проживания заемщика;
  • штраф за просрочку.

«120 дней на максимум» — флагманская карта банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. По ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую, получив ее в день заявки после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать подробности о кредитных картах можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.

Как писали Юга.ру, Уралсиб получил награду премии YoFin за экспресс-гарантии для бизнеса.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

