Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 рейтинга выгодных кредиток для покупок

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в февральский рейтинг кредиток для совершения покупок

Исследование подготовил портал Банкирос.ру. Эксперты рассмотрели продукты с длительным грейс-периодом и выбрали наиболее выгодные предложения российских банков.



При составлении рейтинга аналитики учли: процентные ставки и их диапазон;

продолжительность грейс-периода и операции, на которые он распространяется;

сумму минимального платежа и стоимость обслуживания карты;

срок рассмотрения заявки;

наличие кешбэка;

требования к возрасту и региону проживания заемщика;

штраф за просрочку.

«120 дней на максимум» — флагманская карта банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. По ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую, получив ее в день заявки после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать подробности о кредитных картах можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.