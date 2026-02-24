Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 рейтинга выгодных кредиток для покупок
Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в февральский рейтинг кредиток для совершения покупок
Исследование подготовил портал Банкирос.ру. Эксперты рассмотрели продукты с длительным грейс-периодом и выбрали наиболее выгодные предложения российских банков.
При составлении рейтинга аналитики учли:
- процентные ставки и их диапазон;
- продолжительность грейс-периода и операции, на которые он распространяется;
- сумму минимального платежа и стоимость обслуживания карты;
- срок рассмотрения заявки;
- наличие кешбэка;
- требования к возрасту и региону проживания заемщика;
- штраф за просрочку.
«120 дней на максимум» — флагманская карта банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. По ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую, получив ее в день заявки после подписания документов.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать подробности о кредитных картах можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.
