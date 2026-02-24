В Краснодаре покажут «Грозовой перевал», но под другим названием

В краснодарских кинотеатрах будут показывать мелодраму по роману Эмили Бронте под другим названием (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила , что с 26 февраля в Краснодаре будут показывать мелодраму «Грозовой перевал», но под другим названием — «Неопределяемый». «Ситуация на грани безумия, потому что это — грозовой перевал на душе и все зависит от тебя», — сказано в описании.

По сюжету хозяин поместья «Грозовой перевал» мистер Эрншо привозит домой найденного сироту Хитклиффа. Так мальчик обретает кров и становится неразлучным с хозяйской дочерью Кэтрин. Годы спустя поместье приходит в упадок из-за пьянства и долгов Эрншо, а повзрослевший Хитклифф остается в доме в роли прислуги.

Кэтрин мечтает вырваться из жизни на пустошах и принимает предложение богатого соседа Эдгара Линтона. После этого обиженный Хитклифф покидает поместье. Спустя годы он возвращается состоятельным, выкупает «Грозовой перевал» и вновь сближается с Кэтрин.

В главных ролях: Марго Робби и Джейкоб Элорди. Режиссером картины выступила Эмиральд Феннел. Продолжительность фильма — 2 часа 16-20 минут.



Посмотреть «Грозовой перевал» можно будет в сети кинотеатров «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».