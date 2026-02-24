На Кубани последняя зимняя рабочая неделя начнется с облачной и дождливой погоды

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 24-26 февраля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что с 24 по 26 февраля на Кубани будет облачно с прояснениями. В регионе прогнозируют дождь, местами сильный, в отдельных районах с мокрым снегом, а в горах — снег. Ночью и утром туман. Ветер слабый, но днем порывы могут достигать 12-14 м/с. 

На Черноморском побережье тоже прогнозируют дождь, временами умеренный и сильный. Ветер усилится до 12-14 м/с, местами — до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 24 февраля — 5-10 °С, 25 февраля — 7-12 °С, а 26 февраля — 4-9 °С.

В Краснодаре 24 февраля ожидается небольшой дождь, 25 февраля — сильный, а 26 февраля преимущественно без осадков, но облачно. Ветер слабый, но днем усилится до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью — 2-4 °С, днем 24 и 25 февраля — 8-10 °С, а 26 февраля — 5-7 °С.

Как писали Юга.ру, 19 февраля в Адлерском районе Сочи над многоэтажкой навис оползень. Первый этаж затопило, а техника увязла в болоте.

