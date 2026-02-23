Каллиграфия и открытки: чему будут учить в Японском саду Краснодара в марте

Стало известно какие творческие мастер-классы пройдут в Японском саду парка «Краснодар» в первой половине марта.

8 и 9 марта дважды в день (в 12:30 и 16:30) будут проходить мастер-классы по каллиграфии, вести которые будет Юрий Володин по прозвищу 三天 («сантэн» — «три неба»).

14 и 15 марта (тоже в 12:30 и 16:30) состоятся мастер-классы по искусству «этэгами», росписи открыток. Их будет вести искусствовед и художник Ольга Королева.

Цены и прочие подробности вы можете узнать на сайте Японского сада.

Стоит отметить, что в продаже до сих пор есть билеты на сегодняшний мастер-класс в Японском саду — это будет роспись декоративных фигурок, которая начнется в 16:30.