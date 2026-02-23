Каллиграфия и открытки: чему будут учить в Японском саду Краснодара в марте

Краснодарский край

Распечатать

  • Парк «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парк «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Администрация парка «Краснодар» опубликовала расписание мероприятий в Японском саду на первую половину марта (14+)

Стало известно какие творческие мастер-классы пройдут в Японском саду парка «Краснодар» в первой половине марта.

8 и 9 марта дважды в день (в 12:30 и 16:30) будут проходить мастер-классы по каллиграфии, вести которые будет Юрий Володин по прозвищу 三天 («сантэн» — «три неба»).

14 и 15 марта (тоже в 12:30 и 16:30) состоятся мастер-классы по искусству «этэгами», росписи открыток. Их будет вести искусствовед и художник Ольга Королева.

Цены и прочие подробности вы можете узнать на сайте Японского сада.

Стоит отметить, что в продаже до сих пор есть билеты на сегодняшний мастер-класс в Японском саду — это будет роспись декоративных фигурок, которая начнется в 16:30.

Ранее Юга писали о том, что в Краснодаре пройдет спецкпоказ нового фильма с Анджелиной Джоли.

Афиша Культурное наследие парк «Краснодар» Развлечения Японский сад

Новости

Каллиграфия и открытки: чему будут учить в Японском саду Краснодара в марте
Netflix выпустил трейлер продолжения «Острых козырьков». Киллиан Мерфи вернулся к роли Томаса Шелби
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Земляне» 2005 года
Руководителя департаменте по делам казачества Тарарыкина отправили в СИЗО. Его обвиняют в заключении ненужных контрактов на 15 млн рублей
Сильный шторм поднял со дна моря мазут. Спасатели и волонтеры чистят пляжи Анапы и Темрюкского района
Краснодарский студент принес России первую медаль зимней Олимпиады

Лента новостей

Воплощенная мечта Галицкого
21 февраля, 14:25
Воплощенная мечта Галицкого
Как воспитанник «Краснодара» Сафонов покорил Европу, побил рекорд ФИФА и заиграл в основе топ-клуба
Пространство, залитое светом
20 февраля, 13:52
Пространство, залитое светом
В Краснодаре открылась новая галерея, где проходит мультимедийный фестиваль азиатской культуры
Вареники, кулачные бои и «колодки» для холостяков
19 февраля, 17:15
Вареники, кулачные бои и «колодки» для холостяков
Как на Кубани праздновали Масленицу

Реклама на сайте