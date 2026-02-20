В департаменте по делам казачества проходят обыски. Силовиков заинтересовала деятельность его руководителя Александра Тарарыкина

19 февраля журналист Андрей Кошик со ссылкой на собственные источники сообщил, что прямо сейчас силовики проводят обыски в департаменте по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью администрации Краснодарского края. В центре внимания — руководитель ведомства Александр Тарарыкин. Ранее он занимал должности замначальника и начальника краевого главка МЧС.

В отношении Тарарыкина решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при освоении средств, выделенных по программе «Казачество Кубани».