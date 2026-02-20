Краснодарцев 20 февраля ждут массовые отключения электричества. Список адресов, где не будет света

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 20 февраля отключат электричество. С 9:00 до 11:00 света не будет по адресам: Головатого атамана, 1-15, 2-16;

Семеновская, 76;

Слободская, 31-37, 32-38. С 9:00 до 15:00 по улицам: 1 Мая, 1-19, 2-14;

2-я Тихая, 1, 1/10, 2-18;

3-я Трудовая, 3;

4-я Трудовая, 1-39, 2-36;

5-я Трудовая, 1-23;

3-я Урожайная, 15-23, 25, 35, 41, 18, 20/1, 26, 30-36

5-я Дорожная, 15-39, 25, 47, 18-24;

6-я Дорожная, 5-11, 2-4, 6-14;

7-я Дорожная, 1-11, 2-12;

9-я Тихая, 11, 11/7;

Алма-атинская, 129-159, 181, 185, 191, 84-110;

Апрельская, 1-17, 21, 23, 29-37, 2-8, 10, 12-18, 20-26;

Базовская, 39-67, 71-73, 45, 48-78;

Батайская, 1-37, 4-20, 22-38;

Березовая, 36;

Бородинская, 103-137, 102-136;

Братская, 51-65;

Братьев Черников, 21-55, 18-50;

Брюховецкая, 1-31, 2-32;

Газовиков, 3-11, 2-10;

Дамаева, 2-4;

Депутатская, 1-47, 2-20;

Должанская, 11-25, 29-39;

Думская, 1-5, 11-13, 19-21, 25-31, 33-39, 24-40;

Екатериновская, 33, 40-62;

Звездная, 19-27, 46-70;

1-й Звездный проезд, 27-47, 26-48;

Измаильская, 1-11, 15-17, 21-29, 12-30;

Ирклиевская, 1-29, 2-28;

Казачья, 9-71, 18-38;

Калинина, 13, 124-134, 134/1, 134/2, 140;

Каменная, 1-9, 2-12, 2/1;

Канеловская, 1-15, 2-14;

Карасунская, 397-427, 274-278;

Кирова, 93, 129-167, 94, 134-168;

Кирпильская, 1-39, 2-46;

Колосистая, 34-54;

Кубанская, 21-39, 14-16;

Кущевская, 1-13, 2-14;

Лесопосадочная, 5, 34-54;

Майская, 2-26;

Мичурина, 3-53, 2-14, 24-44;

Охотничья, 1-9, 2-16;

Пасхальная, 3-53, 2-50;

Переяславская, 29-79, 22-72;

архитектора Петина, 1-17, 2-28;

переулок архитектора Петина, 3;

Платановая, 2-14;

Пластуновская, 1-13, 2-12;

Плиева, 33-93, 42-56, 58-98;

Полевая, 9-25, 8-26;

Поливная, 3, 11-33, 35, 10-30;

Продольная, 39;

1-й Продольный проезд, 35-59, 40-54;

2-й Продольный проезд, 36;

Просторная, 2-58, 14;

Пушкина, 1-25, 26-28;

Ремесленная, 33-59, 34-58;

Ромашковая, 1-7, 4-10;

Кирилла Росинского, 42-48, 52-64;

Российская, 64;

Рябиновая, 25-45, 67-71, 2-48;

Рябиновый переулок, 9;

Сквозная, 5-21, 37, 2-36;

Сормовская, 139;

Сосновая, 30-52, 6;

Спокойная, 1-5, 1/5, 1/6, 1/7, 15;

Тимирязева, 29-55, 12-14;

проезд Тимирязева, 1-5, 2-20;

Трубилина, 27-43, 24-26, 30-34;

Тульская, 33, 48, 50, 54-64;

Фадеева, 155-173, 122, 159;

Хлебосольная, 2, 10, 13, 16;

Чапаева, 135-137, 156;

Чернышева, 1-15, 2-18;

Щербиновская, 1-13, 2-12;

Эльбрусская, 1-23, 2-10;

Юности, 5-17, 18-48.

А с 9:00 до 17:00: Анисовая, 1-9, 2-12;

Видная, 1-9, 2-10;

Горького, 107-111, 113-125;

Длинная, 122;

Звездный переулок, 1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 3;

Коммунаров, 95/3;

Красная, 96-104;

Красноармейская, 63-73, 75, 77-95, 74-86;

Крупской, 135;

Медовая, 17-31, 33, 14-30;

Милая, 1-9, 2-10;

Новицкого, 7-21, 23-29, 31-49, 73-75, 6-28;

Пашковская, 77-79, 80, 82-84, 90;

Саянская, 1-9, 11-15, 31-33, 2-20;

Тенгинская, 11-21, 2, 4-6;

Титова, 1-31, 49-65, 67-87, 2-26, 38-58, 60-76;

Федосеева, 15-57, 26-42, 44-86;

Чайная, 1-9, 2-10;

Яблонька, 15.