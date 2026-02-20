Краснодарцев 20 февраля ждут массовые отключения электричества. Список адресов, где не будет света
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 20 февраля отключат электричество.
С 9:00 до 11:00 света не будет по адресам:
- Головатого атамана, 1-15, 2-16;
- Семеновская, 76;
- Слободская, 31-37, 32-38.
С 9:00 до 15:00 по улицам:
- 1 Мая, 1-19, 2-14;
- 2-я Тихая, 1, 1/10, 2-18;
- 3-я Трудовая, 3;
- 4-я Трудовая, 1-39, 2-36;
- 5-я Трудовая, 1-23;
- 3-я Урожайная, 15-23, 25, 35, 41, 18, 20/1, 26, 30-36
- 5-я Дорожная, 15-39, 25, 47, 18-24;
- 6-я Дорожная, 5-11, 2-4, 6-14;
- 7-я Дорожная, 1-11, 2-12;
- 9-я Тихая, 11, 11/7;
- Алма-атинская, 129-159, 181, 185, 191, 84-110;
- Апрельская, 1-17, 21, 23, 29-37, 2-8, 10, 12-18, 20-26;
- Базовская, 39-67, 71-73, 45, 48-78;
- Батайская, 1-37, 4-20, 22-38;
- Березовая, 36;
- Бородинская, 103-137, 102-136;
- Братская, 51-65;
- Братьев Черников, 21-55, 18-50;
- Брюховецкая, 1-31, 2-32;
- Газовиков, 3-11, 2-10;
- Дамаева, 2-4;
- Депутатская, 1-47, 2-20;
- Должанская, 11-25, 29-39;
- Думская, 1-5, 11-13, 19-21, 25-31, 33-39, 24-40;
- Екатериновская, 33, 40-62;
- Звездная, 19-27, 46-70;
- 1-й Звездный проезд, 27-47, 26-48;
- Измаильская, 1-11, 15-17, 21-29, 12-30;
- Ирклиевская, 1-29, 2-28;
- Казачья, 9-71, 18-38;
- Калинина, 13, 124-134, 134/1, 134/2, 140;
- Каменная, 1-9, 2-12, 2/1;
- Канеловская, 1-15, 2-14;
- Карасунская, 397-427, 274-278;
- Кирова, 93, 129-167, 94, 134-168;
- Кирпильская, 1-39, 2-46;
- Колосистая, 34-54;
- Кубанская, 21-39, 14-16;
- Кущевская, 1-13, 2-14;
- Лесопосадочная, 5, 34-54;
- Майская, 2-26;
- Мичурина, 3-53, 2-14, 24-44;
- Охотничья, 1-9, 2-16;
- Пасхальная, 3-53, 2-50;
- Переяславская, 29-79, 22-72;
- архитектора Петина, 1-17, 2-28;
- переулок архитектора Петина, 3;
- Платановая, 2-14;
- Пластуновская, 1-13, 2-12;
- Плиева, 33-93, 42-56, 58-98;
- Полевая, 9-25, 8-26;
- Поливная, 3, 11-33, 35, 10-30;
- Продольная, 39;
- 1-й Продольный проезд, 35-59, 40-54;
- 2-й Продольный проезд, 36;
- Просторная, 2-58, 14;
- Пушкина, 1-25, 26-28;
- Ремесленная, 33-59, 34-58;
- Ромашковая, 1-7, 4-10;
- Кирилла Росинского, 42-48, 52-64;
- Российская, 64;
- Рябиновая, 25-45, 67-71, 2-48;
- Рябиновый переулок, 9;
- Сквозная, 5-21, 37, 2-36;
- Сормовская, 139;
- Сосновая, 30-52, 6;
- Спокойная, 1-5, 1/5, 1/6, 1/7, 15;
- Тимирязева, 29-55, 12-14;
- проезд Тимирязева, 1-5, 2-20;
- Трубилина, 27-43, 24-26, 30-34;
- Тульская, 33, 48, 50, 54-64;
- Фадеева, 155-173, 122, 159;
- Хлебосольная, 2, 10, 13, 16;
- Чапаева, 135-137, 156;
- Чернышева, 1-15, 2-18;
- Щербиновская, 1-13, 2-12;
- Эльбрусская, 1-23, 2-10;
- Юности, 5-17, 18-48.
«32 тыс. рублей в месяц за электричество — это обдираловка»:
А с 9:00 до 17:00:
- Анисовая, 1-9, 2-12;
- Видная, 1-9, 2-10;
- Горького, 107-111, 113-125;
- Длинная, 122;
- Звездный переулок, 1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 3;
- Коммунаров, 95/3;
- Красная, 96-104;
- Красноармейская, 63-73, 75, 77-95, 74-86;
- Крупской, 135;
- Медовая, 17-31, 33, 14-30;
- Милая, 1-9, 2-10;
- Новицкого, 7-21, 23-29, 31-49, 73-75, 6-28;
- Пашковская, 77-79, 80, 82-84, 90;
- Саянская, 1-9, 11-15, 31-33, 2-20;
- Тенгинская, 11-21, 2, 4-6;
- Титова, 1-31, 49-65, 67-87, 2-26, 38-58, 60-76;
- Федосеева, 15-57, 26-42, 44-86;
- Чайная, 1-9, 2-10;
- Яблонька, 15.
Как писали Юга.ру, предприятия ЖКХ Кубани и Адыгеи задолжали за электроэнергию 462 млн рублей.
Сегодня, 13:52Пространство, залитое светом
В Краснодаре открылась новая галерея, где проходит мультимедийный фестиваль азиатской культуры