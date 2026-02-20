Краснодарцев 20 февраля ждут массовые отключения электричества. Список адресов, где не будет света

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 20 февраля отключат электричество.

С 9:00 до 11:00 света не будет по адресам:

  • Головатого атамана, 1-15, 2-16;
  • Семеновская, 76;
  • Слободская, 31-37, 32-38.

С 9:00 до 15:00 по улицам:

  • 1 Мая, 1-19, 2-14;
  • 2-я Тихая, 1, 1/10, 2-18;
  • 3-я Трудовая, 3;
  • 4-я Трудовая, 1-39, 2-36;
  • 5-я Трудовая, 1-23;
  • 3-я Урожайная, 15-23, 25, 35, 41, 18, 20/1, 26, 30-36
  • 5-я Дорожная, 15-39, 25, 47, 18-24;
  • 6-я Дорожная, 5-11, 2-4, 6-14;
  • 7-я Дорожная, 1-11, 2-12;
  • 9-я Тихая, 11, 11/7;
  • Алма-атинская, 129-159, 181, 185, 191, 84-110;
  • Апрельская, 1-17, 21, 23, 29-37, 2-8, 10, 12-18, 20-26;
  • Базовская, 39-67, 71-73, 45, 48-78;
  • Батайская, 1-37, 4-20, 22-38;
  • Березовая, 36;
  • Бородинская, 103-137, 102-136;
  • Братская, 51-65;
  • Братьев Черников, 21-55, 18-50;
  • Брюховецкая, 1-31, 2-32;
  • Газовиков, 3-11, 2-10;
  • Дамаева, 2-4;
  • Депутатская, 1-47, 2-20;
  • Должанская, 11-25, 29-39;
  • Думская, 1-5, 11-13, 19-21, 25-31, 33-39, 24-40;
  • Екатериновская, 33, 40-62;
  • Звездная, 19-27, 46-70;
  • 1-й Звездный проезд, 27-47, 26-48;
  • Измаильская, 1-11, 15-17, 21-29, 12-30;
  • Ирклиевская, 1-29, 2-28;
  • Казачья, 9-71, 18-38;
  • Калинина, 13, 124-134, 134/1, 134/2, 140;
  • Каменная, 1-9, 2-12, 2/1;
  • Канеловская, 1-15, 2-14;
  • Карасунская, 397-427, 274-278;
  • Кирова, 93, 129-167, 94, 134-168;
  • Кирпильская, 1-39, 2-46;
  • Колосистая, 34-54;
  • Кубанская, 21-39, 14-16;
  • Кущевская, 1-13, 2-14;
  • Лесопосадочная, 5, 34-54;
  • Майская, 2-26;
  • Мичурина, 3-53, 2-14, 24-44;
  • Охотничья, 1-9, 2-16;
  • Пасхальная, 3-53, 2-50;
  • Переяславская, 29-79, 22-72;
  • архитектора Петина, 1-17, 2-28;
  • переулок архитектора Петина, 3;
  • Платановая, 2-14;
  • Пластуновская, 1-13, 2-12;
  • Плиева, 33-93, 42-56, 58-98;
  • Полевая, 9-25, 8-26;
  • Поливная, 3, 11-33, 35, 10-30;
  • Продольная, 39;
  • 1-й Продольный проезд, 35-59, 40-54;
  • 2-й Продольный проезд, 36;
  • Просторная, 2-58, 14;
  • Пушкина, 1-25, 26-28;
  • Ремесленная, 33-59, 34-58;
  • Ромашковая, 1-7, 4-10;
  • Кирилла Росинского, 42-48, 52-64;
  • Российская, 64;
  • Рябиновая, 25-45, 67-71, 2-48;
  • Рябиновый переулок, 9;
  • Сквозная, 5-21, 37, 2-36;
  • Сормовская, 139;
  • Сосновая, 30-52, 6;
  • Спокойная, 1-5, 1/5, 1/6, 1/7, 15;
  • Тимирязева, 29-55, 12-14;
  • проезд Тимирязева, 1-5, 2-20;
  • Трубилина, 27-43, 24-26, 30-34;
  • Тульская, 33, 48, 50, 54-64;
  • Фадеева, 155-173, 122, 159;
  • Хлебосольная, 2, 10, 13, 16;
  • Чапаева, 135-137, 156;
  • Чернышева, 1-15, 2-18;
  • Щербиновская, 1-13, 2-12;
  • Эльбрусская, 1-23, 2-10;
  • Юности, 5-17, 18-48.

«32 тыс. рублей в месяц за электричество — это обдираловка»:

А с 9:00 до 17:00:

  • Анисовая, 1-9, 2-12;
  • Видная, 1-9, 2-10;
  • Горького, 107-111, 113-125;
  • Длинная, 122;
  • Звездный переулок, 1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 3;
  • Коммунаров, 95/3;
  • Красная, 96-104;
  • Красноармейская, 63-73, 75, 77-95, 74-86;
  • Крупской, 135;
  • Медовая, 17-31, 33, 14-30;
  • Милая, 1-9, 2-10;
  • Новицкого, 7-21, 23-29, 31-49, 73-75, 6-28;
  • Пашковская, 77-79, 80, 82-84, 90;
  • Саянская, 1-9, 11-15, 31-33, 2-20;
  • Тенгинская, 11-21, 2, 4-6;
  • Титова, 1-31, 49-65, 67-87, 2-26, 38-58, 60-76;
  • Федосеева, 15-57, 26-42, 44-86;
  • Чайная, 1-9, 2-10;
  • Яблонька, 15.

Как писали Юга.ру, предприятия ЖКХ Кубани и Адыгеи задолжали за электроэнергию 462 млн рублей.

