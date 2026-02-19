Эксперты назвали регионы России с самыми дешевыми огурцами. Самая низкая цена — в Адыгее

В России самую низкую стоимость огурцов в феврале 2026 года зафиксировали в Майкопе

19 февраля в ассоциации «Руспродсоюз» сообщили ТАСС, что на 1 февраля самые высокие цены на огурцы в РФ оказались в Норильске (1061,5 рублей за кило) и Анадыре (989 рублей за кило). Самую низкую стоимость зафиксировали в Дербенте и Майкопе. В городе Дагестана килограмм овощей обойдется примерно в 135 рублей, в столице Адыгеи — в 165 рублей.



Средние розничные цены на огурцы в Москве составили около 305,3 рублей за кило, а в Санкт-Петербурге — 331,9 рублей за кило.

Напомним, что с начала 2026 года россияне массово жалуются на высокие цены на огурцы. В Краснодаре цена овощей достигла 500 рублей за килограмм.



Согласно данным Росстата, с конца декабря по 9 февраля их стоимость выросла почти в полтора раза — на 43%. В «Руспродсоюзе» зафиксировали почти двукратный рост за тот же период. Зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов рассказывал, что за последние три месяца розничная стоимость огурцов в России выросла на 111,1% — до 300,1 рубля за килограмм.