«Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга лучших зарплатных карт

Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла шестое место в февральском рейтинге лучших дебетовок для начисления зарплаты

Рейтинг подготовил портал Банкирос.ру. Основным фактором, на который обращали внимание эксперты при составлении исследования, стала доступность продукта для жителей страны и бонусы по карте.

Также аналитики учли:

  • стоимость смс-оповещений;
  • возможность и условия начисления кешбэка и процентов на остаток по счету;
  • процесс оформления и получения карты, включая время ее изготовления;
  • наличие платных подписок.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать больше о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности опубликованы на сайте

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга ипотечных банков за 2025 год.

