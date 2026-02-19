«Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга лучших зарплатных карт

Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла шестое место в февральском рейтинге лучших дебетовок для начисления зарплаты

Рейтинг подготовил портал Банкирос.ру. Основным фактором, на который обращали внимание эксперты при составлении исследования, стала доступность продукта для жителей страны и бонусы по карте.



Также аналитики учли: стоимость смс-оповещений;

возможность и условия начисления кешбэка и процентов на остаток по счету;

процесс оформления и получения карты, включая время ее изготовления;

наличие платных подписок.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать больше о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности опубликованы на сайте