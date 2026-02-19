«Прибыль» Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга лучших зарплатных карт
Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла шестое место в февральском рейтинге лучших дебетовок для начисления зарплаты
Рейтинг подготовил портал Банкирос.ру. Основным фактором, на который обращали внимание эксперты при составлении исследования, стала доступность продукта для жителей страны и бонусы по карте.
Также аналитики учли:
- стоимость смс-оповещений;
- возможность и условия начисления кешбэка и процентов на остаток по счету;
- процесс оформления и получения карты, включая время ее изготовления;
- наличие платных подписок.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка Уралсиб. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
Узнать больше о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности опубликованы на сайте
Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга ипотечных банков за 2025 год.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)