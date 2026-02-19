Искусственный интеллект поможет выбрать жилье на Авито. Что нового?

Авито Путешествия запустил умные фильтры для отзывов. Теперь не надо читать все подряд

Сервис Авито Путешествия активно внедряет новые технологии на базе искусственного интеллекта, чтобы сделать краткосрочную аренду жилья удобнее и безопаснее. Компания запустила сразу несколько инструментов, которые помогают и гостям, и хозяевам на всех этапах — от поиска до заселения.

Умные фильтры для анализа отзывов

Главная новинка — умная система анализа отзывов. Теперь не нужно читать десятки комментариев, чтобы понять, что говорят о квартире или доме другие путешественники. Нейросети сами обрабатывают миллионы отзывов с помощью языковых моделей A-Vibe и выделяют главное. Они группируют мнения по разным категориям: чистота, общение с хозяином, шум, соответствие фото реальности.

Пользователь просто открывает нужный фильтр и сразу видит, что люди пишут, например, о чистоте в этой квартире. Функцию уже тестируют первые пользователи, а до конца февраля она станет доступна всем.

Автоматическая модерация объявлений

Кроме того, на платформе давно работает автоматическая модерация объявлений. Еще до публикации специальные алгоритмы проверяют фотографии, описания и характеристики жилья. Компьютерное зрение и программы анализа текста ищут нарушения: например, фото, которые вводят в заблуждение, или подозрительные фразы в описании.

Это помогает отсеивать рискованные варианты еще на входе и делает ленту объявлений чище и надежнее.

Предиктивный мониторинг рисковых бронирований

Еще одна функция, которая делает аренду жилья безопаснее, — система предсказания проблемных бронирований. Алгоритмы анализируют данные и могут заметить аномалии: например, если цена на квартиру сильно отличается от реальной или с объектом что-то не так. Это позволяет заранее проверить подозрительные брони и предотвратить отмены в последний момент.