В России тарифы ЖКХ с 1 января не менялись — глава ФАС

Глава ФАС заявил, что никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января не проводилось

18 февраля глава ФАС России Максим Шаскольский сообщил ТАСС, что тарифы ЖКХ с 1 января не изменились. По его словам, скорректирована стоимость коммунальных услуг на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС. 

Чиновник отметил, что при поступлении иной информации «будут проведены необходимые проверки в регионах, а также приняты меры реагирования».

Шаскольский заявил, что возможные изменения счетов могут быть связаны с увеличением объемов потребляемых электрической или тепловой энергии в зимний период, но не с увеличением тарифов.

Отметим, что россияне массово жалуются на выросшие коммунальные платежи за январь. Сообщения поступают из различных регионов, в том числе из Краснодарского края. Местами суммы достигают 40-50 тыс. рублей за месяц.

1 января на Кубани коммуналка официально подорожала на 1,7% из-за повышения НДС. С 1 октября платежки вырастут еще на 9,6%, а в нашем регионе — до 16,3%.

Как писали Юга.ру, в России плата за холодную воду без счетчика выросла вдвое.

