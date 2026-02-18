Жители Краснодара могут наблюдать парад планет. Какие небесные тела видны?

  • © фото wirestock, сайт freepik.com
Краснодарцы уже могут увидеть встречу четырех планет

Пресс-служба Московского планетария сообщила, что 28 февраля на вечернем небе с 18:50 до 20:00 соберутся шесть планет: Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера. Из них малый парад составят четыре — Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера, которые окажутся вместе в узком секторе (20 градусов).

Создатель краснодарского клуба астрономии «Вега» Андрей Коршиков заявил, что невооруженным глазом можно будет увидеть только Сатурн, Нептун и Венеру. Чтобы наблюдать Меркурий, Юпитер и Уран, придется использовать телескоп или мощный бинокль.

«В ближайшие дни тонкий серп Луны подскажет, где стоит поискать планеты. Так что рекламируемый СМИ на 28 февраля парад планет уже начался», — рассказали Коршиков.

Ранее в краснодарском астроклубе «Вега» рассказали, что парад планет — это не научное название, которое несколько раз меняло свое значение.

Как писали Юга.ру, 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет.

