Жители Краснодара могут наблюдать парад планет. Какие небесные тела видны?
Краснодарцы уже могут увидеть встречу четырех планет
Пресс-служба Московского планетария сообщила, что 28 февраля на вечернем небе с 18:50 до 20:00 соберутся шесть планет: Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера. Из них малый парад составят четыре — Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера, которые окажутся вместе в узком секторе (20 градусов).
Создатель краснодарского клуба астрономии «Вега» Андрей Коршиков заявил, что невооруженным глазом можно будет увидеть только Сатурн, Нептун и Венеру. Чтобы наблюдать Меркурий, Юпитер и Уран, придется использовать телескоп или мощный бинокль.
«В ближайшие дни тонкий серп Луны подскажет, где стоит поискать планеты. Так что рекламируемый СМИ на 28 февраля парад планет уже начался», — рассказали Коршиков.
Ранее в краснодарском астроклубе «Вега» рассказали, что парад планет — это не научное название, которое несколько раз меняло свое значение.
Как писали Юга.ру, 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет.