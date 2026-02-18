Жители Краснодара могут наблюдать парад планет. Какие небесные тела видны?

Пресс-служба Московского планетария сообщила, что 28 февраля на вечернем небе с 18:50 до 20:00 соберутся шесть планет: Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера. Из них малый парад составят четыре — Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера, которые окажутся вместе в узком секторе (20 градусов).

Создатель краснодарского клуба астрономии «Вега» Андрей Коршиков заявил, что невооруженным глазом можно будет увидеть только Сатурн, Нептун и Венеру. Чтобы наблюдать Меркурий, Юпитер и Уран, придется использовать телескоп или мощный бинокль.