В Японском саду Краснодара в праздничные выходные пройдут мастер-классы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Парк «Краснодар» опубликовал расписание творческих мастер-классов на 21-23 февраля

Японский сад Краснодара анонсировал серию творческих мастер-классов, которые пройдут на праздничных выходных.

21 февраля в 12:30 начнется мастер-класс по росписи свитка. Участники нанесут на материал бамбук и птицу, которые символизируют стойкость и свободу.

21 февраля в 16:30 стартует занятие по росписи фигурок манеки-нэко. Это коты с поднятой лапкой, которые привлекают счастье и успех. Участники узнают об истории манеки-нэко и смогут создать свою уникальную фигурку.

Россиянам напомнили о предстоящих трехдневных выходных:

22 февраля в 12:30 состоится мастер-класс по росписи веера. Участники познакомятся с элементами японской культуры и научатся работать с традиционными материалами.

22 февраля в 16:30 начнется занятие по созданию аксессуара с использованием традиционной японской вышивки сашико (стежком «вперед иголку»).

23 февраля в 12:30 стартует мастер-класс по росписи веера. Участники нанесут на него изображение японских макак.

23 февраля в 16:30 состоится занятие по росписи фигурок гейши и самурая. Под руководством художника участники научатся передавать каждую деталь с точностью и изяществом.

Все метериалы и инструменты предоставляют. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 февраля пройдет бесплатный квиз «Защитники планеты».

Афиша Краснодар парк «Краснодар» Парки Японский сад

Новости

В Госдуме признали, что пенсионная реформа провалилась
В Японском саду Краснодара в праздничные выходные пройдут мастер-классы
Рекордное тепло, дождливый март и засушливый май. Какая погода будет весной 2026 года в Краснодаре и Ростове-на-Дону?
Эксперты выяснили, сколько блинов житель Краснодара может купить на зарплату
В Краснодаре под другим названием покажут фильм-концерт про корейскую группу Stray Kids
В Краснодаре на улице Садовой провалился грунт. На участке на четыре дня ограничили движение

Лента новостей

Реклама на сайте