В Японском саду Краснодара в праздничные выходные пройдут мастер-классы

Японский сад Краснодара анонсировал серию творческих мастер-классов, которые пройдут на праздничных выходных.

21 февраля в 12:30 начнется мастер-класс по росписи свитка. Участники нанесут на материал бамбук и птицу, которые символизируют стойкость и свободу.

21 февраля в 16:30 стартует занятие по росписи фигурок манеки-нэко. Это коты с поднятой лапкой, которые привлекают счастье и успех. Участники узнают об истории манеки-нэко и смогут создать свою уникальную фигурку.