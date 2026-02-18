В Японском саду Краснодара в праздничные выходные пройдут мастер-классы
Парк «Краснодар» опубликовал расписание творческих мастер-классов на 21-23 февраля
Японский сад Краснодара анонсировал серию творческих мастер-классов, которые пройдут на праздничных выходных.
21 февраля в 12:30 начнется мастер-класс по росписи свитка. Участники нанесут на материал бамбук и птицу, которые символизируют стойкость и свободу.
21 февраля в 16:30 стартует занятие по росписи фигурок манеки-нэко. Это коты с поднятой лапкой, которые привлекают счастье и успех. Участники узнают об истории манеки-нэко и смогут создать свою уникальную фигурку.
22 февраля в 12:30 состоится мастер-класс по росписи веера. Участники познакомятся с элементами японской культуры и научатся работать с традиционными материалами.
22 февраля в 16:30 начнется занятие по созданию аксессуара с использованием традиционной японской вышивки сашико (стежком «вперед иголку»).
23 февраля в 12:30 стартует мастер-класс по росписи веера. Участники нанесут на него изображение японских макак.
23 февраля в 16:30 состоится занятие по росписи фигурок гейши и самурая. Под руководством художника участники научатся передавать каждую деталь с точностью и изяществом.
Все метериалы и инструменты предоставляют. Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.
