В Краснодаре под другим названием покажут фильм-концерт про корейскую группу Stray Kids

Зрители увидят выступление кей-поп-группы Stray Kids на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе (12+)

«Это странные ребята, которые приведут вас в восторг!», — говорится в описании к фильму.

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила , что с 20 февраля в кино будут показывать фильм Stray Kids: The dominATE Experience под другим названием — «Девочка».

Режиссером выступил Пол Дагдейл, работавший с Тейлор Свифт, Адель и Coldplay. В концертный фильм вошли записи выступлений, состоявшихся 31 мая и 1 июня 2025 года на площадке SoFi Stadium в пригороде Лос-Анджелеса. Зрителям также покажут закулисные материалы и эксклюзивные интервью с участниками.

В рамках мирового тура Dominate группа Stray Kids дала 56 концертов. По данным Billboard, коллектив стал самым успешным кей-поп-гастролером года, собрав 185 млн долларов.

Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».