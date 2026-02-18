Минтуризма запустило промышленный тур по Краснодару. Что это такое?
В Краснодаре запустили экскурсии на производства текстиля, одежды, мозаики, ковров и мебели
Министерство туризма Краснодарского края анонсировало запуск маршрута «Колорит Кубани». Это однодневная экскурсия по предприятиям легкой промышленности по производству текстиля, одежды, мозаики, ковров и мебели.
Маршрут начинается с краснодарского центра молодежного инновационного творчества «Станция». Здесь туристы увидят, как на 3D-принтерах изготавливают уменьшенные копии производственных предприятий.
Второй точкой маршрута станет швейная фабрика «Александрия» — одна из старейших в Краснодаре. Гостей познакомят с историей компании и производством мужских костюмов, пиджаков, брюк, сорочек, женских блуз, школьной формы.
На мануфактуре Si Mosaic покажут, как делают мозаику для интерьеров и фасадов зданий. Туристы увидят процесс ручной сборки стеклянных художественных панно по авторским техникам.
Финалом экскурсии станет мебельная фабрика Voloshin Factory, где производят премиальные предметы интерьера.
«Вы сможете познакомиться с разнообразием профессий, пообщаться с мастерами и ощутить дух южного промышленного центра. Также погрузитесь в атмосферу местной индустрии, узнаете о текстиле и одежде, производстве мозаики, мебели и ковров. В рамках экскурсии можно увидеть не только предприятие, но и людей, вкладывающих душу в свою работу, почувствовать дух мастерства прошлого и настоящего», — рассказали в минтуризма.
Экскурсия длится шесть часов. Завершением прогулки станет обед в кафе казачьей кухни.
