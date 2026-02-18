Минтуризма запустило промышленный тур по Краснодару. Что это такое?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото standret, сайт freepik.com
    © Фото standret, сайт freepik.com

В Краснодаре запустили экскурсии на производства текстиля, одежды, мозаики, ковров и мебели

Министерство туризма Краснодарского края анонсировало запуск маршрута «Колорит Кубани». Это однодневная экскурсия по предприятиям легкой промышленности по производству текстиля, одежды, мозаики, ковров и мебели.

Маршрут начинается с краснодарского центра молодежного инновационного творчества «Станция». Здесь туристы увидят, как на 3D-принтерах изготавливают уменьшенные копии производственных предприятий.

Винодельни, чайная плантация, форелевое хозяйство:

Второй точкой маршрута станет швейная фабрика «Александрия» — одна из старейших в Краснодаре. Гостей познакомят с историей компании и производством мужских костюмов, пиджаков, брюк, сорочек, женских блуз, школьной формы.

На мануфактуре Si Mosaic покажут, как делают мозаику для интерьеров и фасадов зданий. Туристы увидят процесс ручной сборки стеклянных художественных панно по авторским техникам.

Финалом экскурсии станет мебельная фабрика Voloshin Factory, где производят премиальные предметы интерьера.

«Вы сможете познакомиться с разнообразием профессий, пообщаться с мастерами и ощутить дух южного промышленного центра. Также погрузитесь в атмосферу местной индустрии, узнаете о текстиле и одежде, производстве мозаики, мебели и ковров. В рамках экскурсии можно увидеть не только предприятие, но и людей, вкладывающих душу в свою работу, почувствовать дух мастерства прошлого и настоящего», — рассказали в минтуризма.

Экскурсия длится шесть часов. Завершением прогулки станет обед в кафе казачьей кухни.

Как писали Юга.ру, РЖД анонсировали новый рейс турпоезда «Рица» из Москвы в Абхазию.

Краснодар Курорты и туризм Промышленность экскурсии

Новости

Искусство каменного века. В Краснодаре пройдет лекция про наскальные рисунки
В России тарифы ЖКХ с 1 января не менялись — глава ФАС
В Анапе провели независимые пробы морской воды. По результатам отдых безопасен, но пляжи закрыты
Минтуризма запустило промышленный тур по Краснодару. Что это такое?
Жители Краснодара могут наблюдать парад планет. Какие небесные тела видны?
В Госдуме признали, что пенсионная реформа провалилась

Лента новостей

Реклама на сайте