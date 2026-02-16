Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 рейтинга кредиток для снятия наличных

Продукт «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошел в январский рейтинг кредитных карт для снятия наличных

Исследование подготовил портал Банкирос.ру. Эксперты рассмотрели продукты с бесплатным обслуживанием и максимальным грейс-периодом и выбрали наиболее выгодные предложения российских банков.

Аналитики портала учли:

  • максимальную ставку и размер минимального платежа;
  • продолжительность грейс-периода и операции, на которые он распространяется;
  • условия для снятия наличных;
  • стоимость годового обслуживания карты, включая смс-уведомления;
  • срок рассмотрения заявки;
  • штраф за просрочку;
  • требования к возрасту заемщика.

«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую, получив ее в день заявки после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать подробности о кредитных картах можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях банка Уралсиб.

