Ипотека Уралсиба вошла в топ-5 рейтинга кредитов на вторичном рынке

Ипотечная программа банка Уралсиб вошла в топ-5 февральского рейтинга выгодных предложений на покупку квартиры на вторичном рынке

Исследование подготовил портал Банкирос.ру. Эксперты сравнили условия ипотек в российских банках, при первоначальном взносе 20% и максимальном сроке кредита в 30 лет. В итоговый рейтинг вошли займы на покупку жилья на вторичном рынке, представленные на сайте Bankiros.ru. Продукты в нем эксперты ранжировали по итоговой сумме баллов.

При составлении исследования аналитики учли:

уровень минимальной и максимальной ставки по кредиту;

сумму первоначального взноса;

наличие льготных условий для зарплатных клиентов;

требования к возрасту, стажу работы и месту регистрации заемщика;

необходимость дополнительного страхования (кроме имущественного).

За 2025 год Уралсиб увеличил объем ипотеки в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Наибольшей популярностью пользовалось кредитование на покупку вторичного жилья по собственным программам банка.

Сегодня займ на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам Уралсиба можно получить по ставке от 18,39% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,588-28,736% годовых.