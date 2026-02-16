В Краснодаре и крае рабочая неделя начнется с теплой, но ветреной погоды

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 16 февраля

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани 16 февраля ожидается переменная облачность. Днем местами возможен дождь. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, в отдельных районах — 20-25 м/с, а в горах — 24-29 м/с. Днем воздух прогреется до 19 °С, а на юге края — до 22 °С. На севере края и в горах будет чуть прохладнее — 8-13 °С.

На Черноморском побережье тоже прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Ветер слабый, однако местами может усилиться до 17-22 м/с. Температура воздуха днем — 12-17 °С.

В Краснодаре днем временами небольшой дождь. Ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем столбики термометра поднимутся до 15-17 °С.