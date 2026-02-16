В Краснодаре 16 февраля более 80 домов останутся без света на восемь часов
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 16 февраля отключат электричество. В списке отключений 40 улиц и более 80 адресов.
Где отключат свет с 9:00 до 17:00:
«32 тыс. рублей в месяц за электричество — это обдираловка»:
- Каляева, 20;
- Калинина, 194, 190, 450, 456, 456/1;
- Красная, 155, 155/2, 155/1, 153, 16/1, 16;
- Рашпилевская, 150, 152;
- Фрунзе, 141, 172;
- Фрунзе, 106;
- Чкалова, 139;
- Буденного, 89;
- Тургенева, 128;
- Кирова, 7, 95;
- Комсомольская, 4;
- 1 Линия, 31/1;
- Таганрогская, 16, 1;
- Новороссийская, 186, 184;
- Енисейская, 51, 56;
- Ейское шоссе, 17/16, 2;
- Археолога Веселовского, 42, 31/7, 31/4, 47, 3;
- поселок Березовый, 19;
- Раздельная, 27, 37/1, 1;
- Тихая, 223;
- Метальникова Петра, 11;
- Агрохимическая, 83, 84;
- Алмазный переулок, 9;
- Ломоносова, 29, 40;
- 1-й Станочный проезд, 27;
- Бургасская, 43, 65;
- Старокубанская, 109;
- Седина, 106, 85, 97, 85, 87, 94, 141;
- Горького, 147, 129, 139, 122, 129;
- Коммунаров, 110, 120, 122, 79, 130, 119, 97, 121;
- Чапаева, 97, 104;
- Карасунская, 95;
- Осипенко, 128;
- Красноармейская, 86, 92, 88;
- Пашковская, 80;
- Базовская, 186;
- Северная, 454, 428;
- Серова, 50;
- Украинская, 47, 45, 35;
- 2-й проезд Крупской, 12;
- Стасова, 98.
Как писали Юга.ру, предприятия ЖКХ Кубани и Адыгеи задолжали за электроэнергию 462 млн рублей.
Вчера, 12:54«Почему зумеры полюбили Кадышеву?»
В Краснодаре пройдет лекция об истории вокально-инструментальных ансамблей
Сегодня, 10:45 Реклама«2025 год стал серьезной проверкой на прочность для банковского рынка»
Исполнительный директор банка Уралсиб в южном регионе Ирина Зуй — о тенденциях и вызовах в финансовом секторе