В Краснодаре 16 февраля более 80 домов останутся без света на восемь часов

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 16 февраля отключат электричество. В списке отключений 40 улиц и более 80 адресов.

Где отключат свет с 9:00 до 17:00:

  • Каляева, 20;
  • Калинина, 194, 190, 450, 456, 456/1;
  • Красная, 155, 155/2, 155/1, 153, 16/1, 16;
  • Рашпилевская, 150, 152;
  • Фрунзе, 141, 172;
  • Фрунзе, 106;
  • Чкалова, 139;
  • Буденного, 89;
  • Тургенева, 128;
  • Кирова, 7, 95;
  • Комсомольская, 4;
  • 1 Линия, 31/1;
  • Таганрогская, 16, 1;
  • Новороссийская, 186, 184;
  • Енисейская, 51, 56;
  • Ейское шоссе, 17/16, 2;
  • Археолога Веселовского, 42, 31/7, 31/4, 47, 3;
  • поселок Березовый, 19;
  • Раздельная, 27, 37/1, 1;
  • Тихая, 223;
  • Метальникова Петра, 11;
  • Агрохимическая, 83, 84;
  • Алмазный переулок, 9;
  • Ломоносова, 29, 40;
  • 1-й Станочный проезд, 27;
  • Бургасская, 43, 65;
  • Старокубанская, 109;
  • Седина, 106, 85, 97, 85, 87, 94, 141;
  • Горького, 147, 129, 139, 122, 129;
  • Коммунаров, 110, 120, 122, 79, 130, 119, 97, 121;
  • Чапаева, 97, 104;
  • Карасунская, 95;
  • Осипенко, 128;
  • Красноармейская, 86, 92, 88;
  • Пашковская, 80;
  • Базовская, 186;
  • Северная, 454, 428;
  • Серова, 50;
  • Украинская, 47, 45, 35;
  • 2-й проезд Крупской, 12;
  • Стасова, 98.

Как писали Юга.ру, предприятия ЖКХ Кубани и Адыгеи задолжали за электроэнергию 462 млн рублей.

