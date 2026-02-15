Краснодарцев приглашают бесплатно наблюдать в телескоп Меркурий, Юпитер и Сатурн. Где и когда?

В Краснодаре 15 февраля астрономы-любители установят телескоп для наблюдения за планетами

Телеграм-канал «Телескоп Краснодар» сообщил, что 15 февраля в 18:00 в районе улиц 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской состоится вечер «тротуарной астрономии». Астрономы-любители установят телескоп для всех желающих. Можно будет наблюдать Меркурий, Юпитер и Сатурн. По словам организаторов, погодные условия сегодня позволяют увидеть планеты.

Тротуарная астрономия — это вид любительской астрономии, при котором астрономы-любители выносят свои телескопы на городские улицы (отсюда и название) и приглашают прохожих бесплатно смотреть на небесные объекты, рассказывая об увиденном.

«Такие встречи направлены на популяризацию науки, побуждению к изучению природы. Это полезно всем», — отметили организаторы.



Тротуарные встречи регулярно проходят в разных районах Краснодара. Участники наблюдают Луну, планеты и разные космические явления. Иногда для лучшей видимости наблюдения проходят за городом.

Встреча пройдет 15 февраля с 18:00. Телескоп будет расположен на парковке гипермаркета «Магнит Экстра» на улице 40-летия Победы, 174. Точное местоположение можно увидеть здесь. Участие бесплатное.