Краснодарцев приглашают бесплатно наблюдать в телескоп Меркурий, Юпитер и Сатурн. Где и когда?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В Краснодаре 15 февраля астрономы-любители установят телескоп для наблюдения за планетами

Телеграм-канал «Телескоп Краснодар» сообщил, что 15 февраля в 18:00 в районе улиц 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской состоится вечер «тротуарной астрономии».

Астрономы-любители установят телескоп для всех желающих. Можно будет наблюдать Меркурий, Юпитер и Сатурн. По словам организаторов, погодные условия сегодня позволяют увидеть планеты.

Тротуарная астрономия — это вид любительской астрономии, при котором астрономы-любители выносят свои телескопы на городские улицы (отсюда и название) и приглашают прохожих бесплатно смотреть на небесные объекты, рассказывая об увиденном. 

«Такие встречи направлены на популяризацию науки, побуждению к изучению природы. Это полезно всем», — отметили организаторы.

Тротуарные встречи регулярно проходят в разных районах Краснодара. Участники наблюдают Луну, планеты и разные космические явления. Иногда для лучшей видимости наблюдения проходят за городом.

Читайте также:

Встреча пройдет 15 февраля с 18:00. Телескоп будет расположен на парковке гипермаркета «Магнит Экстра» на улице 40-летия Победы, 174. Точное местоположение можно увидеть здесь. Участие бесплатное.

Как писали Юга.ру, жители Ставрополья заметили в небе «паровозик» из летательных объектов.

Афиша Дети Космос Краснодар Наука

Новости

Краснодарцев приглашают бесплатно наблюдать в телескоп Меркурий, Юпитер и Сатурн. Где и когда?
«Почему зумеры полюбили Кадышеву?» В Краснодаре пройдет лекция об истории вокально-инструментальных ансамблей
В Краснодарском крае после атаки беспилотников горит нефтебаза. Два человека ранены
На Кубани в Гулькевичах шестилетний Богдан Алексашкин нуждается в дорогой операции. Как помочь мальчику?
В Краснодаре посмотрят и обсудят эротическую драму «Пианистка»
Краснодарский хоровод-бар «Бирюльки» номинировали на международную премию дизайна заведений

Лента новостей

Наш маленький город грехов
13 февраля, 16:35
Наш маленький город грехов
Пять тру-крайм историй из дореволюционного Екатеринодара
В России «замедляют» Telegram
12 февраля, 09:55
В России «замедляют» Telegram
Комментарии властей, ответ Дурова и гнев военкоров
Мальдивы ближе, чем кажутся
11 февраля, 16:26 Реклама
Мальдивы ближе, чем кажутся
Путешествие мечты и другие призы разыгрывают среди покупателей «Пятёрочки»

Реклама на сайте