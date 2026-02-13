В Краснодарском крае будут штрафовать навязчивых таксистов

На Кубани ввели штрафы за навязывание услуг такси у аэропортов и вокзалов

12 февраля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что в регионе внесли поправки в закон «Об административных правонарушениях». Теперь на Кубани предусмотрена ответственность за навязывание услуг такси у аэропортов, железнодорожных и автовокзалов вне специально отведенных зон. Штраф составит для граждан 5 тыс. рублей , предпринимателей — 20 тыс. рублей , юрлиц — 50 тыс. рублей .

«Запрет распространяется, в том числе на прилегающую территорию к зданиям вокзалов и аэропортов на расстояние, равное 200 метрам от их ближайшего входа или выхода. Запрет не действует на официальных перевозчиков и службы заказа легкового такси в местах, оборудованных для предложения или оформления таких услуг, определенных владельцем транспортной инфраструктуры», — пояснил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Юрий Савенко.

Отмечается, что в 2026 году в регионе пассажиров и их багаж легковым такси перевозят более 32,9 тыс. организаций.