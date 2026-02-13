В Краснодарском крае будут штрафовать навязчивых таксистов
12 февраля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе внесли поправки в закон «Об административных правонарушениях». Теперь на Кубани предусмотрена ответственность за навязывание услуг такси у аэропортов, железнодорожных и автовокзалов вне специально отведенных зон.
Штраф составит для граждан 5 тыс. рублей, предпринимателей — 20 тыс. рублей, юрлиц — 50 тыс. рублей.
До 200 тыс. рублей:
«Запрет распространяется, в том числе на прилегающую территорию к зданиям вокзалов и аэропортов на расстояние, равное 200 метрам от их ближайшего входа или выхода. Запрет не действует на официальных перевозчиков и службы заказа легкового такси в местах, оборудованных для предложения или оформления таких услуг, определенных владельцем транспортной инфраструктуры», — пояснил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Юрий Савенко.
Отмечается, что в 2026 году в регионе пассажиров и их багаж легковым такси перевозят более 32,9 тыс. организаций.
