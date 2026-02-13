Авито Услуги поддержат креативную молодежь на конкурсе «Создай НАШЕ»

В России пройдет конкурс молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ». Авито Услуги поддержит участников из креативных индустрий

Федеральный конкурс «Создай НАШЕ» впервые прошел в 2024 году. Его организуют Агентство стратегических инициатив (АСИ), Корпорация МСП и фонд «Молодежная предпринимательская инициатива». Проект поддерживает молодежное предпринимательство и помогает участникам реализовать идеи и внести вклад в экономику страны.



В этом году заявки на конкурс принимают до 10 марта. После этого участники пройдут обучение на Цифровой платформе МСП.РФ по треку «Предпринимательство» и разработают проект запуска нового бизнеса или масштабирования действующего.

Авито Услуги выступит партнером конкурса «Создай НАШЕ» и в специальной номинации «Креативные индустрии» поможет молодым талантам превратить увлечение в системный бизнес.

Номинация ориентирована на дизайнеров, маркетологов, IT-специалистов, представителей фото- и видеопродакшна. Эксперты Авито Услуг будут сопровождать участников на всех этапах — от разработки концепции до первых сделок. После обучения все конкурсанты получат стартовый капитал: бонусы на продвижение услуг на платформе. Участники шорт-листа по итогам оценки проектов получат эксклюзивную рыночную аналитику и персональную консультацию по стратегии. Победителей ждут бюджет на продвижение, доступ к эксклюзивной аналитике и встречи с топ-менеджментом компании для стратегического разбора бизнеса.

«Авито поддерживает главную идею конкурса Корпорации МСП — вдохновить молодых предпринимателей и тех, кто только придумал бизнес-идею, на старт и развитие своего дела. Мы выступили партнером номинации для творческих специальностей. На Авито исполнитель получает выход на аудиторию в 72 млн пользователей из всех регионов страны, напрямую общается с заказчиком и может развивать бизнес с помощью технологий. Каждый пятый вид деятельности из перечня креативных индустрий уже представлен у нас. В 2025 году услуги креативного сектора продемонстрировали динамичное развитие: спрос на задачи в сфере IT, дизайна и маркетинга вырос в 2 раза по сравнению с прошлым периодом», — рассказал директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко.

В 2026 году в конкурсе «Создай НАШЕ» увеличили максимальный возраст участников. Подавать заявки теперь могут начинающие и действующие предприниматели от 14 до 35 лет. Можно выбрать одно из двух направлений: «Молодежь без бизнеса» или «Бизнес до трех лет».

Имена 100 победителей, которые получат по 1 млн рублей от фонда «Молодежная предпринимательская инициатива», объявят на форуме молодых предпринимателей. Он пройдет в мае 2026 года в Москве и соберет участников из разных городов России. Вместе с грантами лауреаты бесплатно пройдут специальную акселерационную программу Корпорации МСП.