Авито запустил набор на две стажировки

Авито объявил о запуске набора на Avito Analyst Bootcamp и стажировку для продактов

Авито анасировал прием заявок на две стажировки. На Avito Analyst Bootcamp начинающие специалисты смогут пройти путь от стажера до мидла за один год. За время программы ребята научатся работать с большими данными и превращать их в полезные бизнес-решения.

Сбор заявок на Avito Analyst Bootcamp продлится до 17 февраля. Для участия в отборе нужно: владеть технологиями выбранного направления: продуктовая аналитика или BI-разработка,

быть готовым работать от 30 часов в неделю;

образование по технической, математической или IT-специальности (от 2 курса и выше).

Для работы Авито предоставит корпоративную технику. Весь год учеников будет поддерживать наставник, а опытом можно обмениваться в комьюнити стажеров. У начинающих специалистов будет возможность пройти дополнительную оплачиваемую стажировку в Академии аналитиков Авито. Ребята с лучшими результатами получат шанс на оффер на постоянную позицию в Авито.

Набор на стажировку для продактов продлится до 23 февраля, программа рассчитана на шесть месяцев. Заявки могут направить студенты 2−4-х курсов бакалавриата, 4−5-х курсов специалитета и 1−2-х курсов магистратуры и выпускники технических, математических или IT‑специальностей.

Кандидаты должны иметь общее представление о том, как запускать и масштабировать цифровые сервисы и считать продуктовые метрики. Важно быть знакомым с методологией качественных и количественных исследований, уметь собирать вводные по задаче и изучить основы проведения A/B‑тестов.

Формат при этом гибкий. Можно работать удаленно или в гибридном режиме — в зависимости от команды. Но нужно быть готовым к работе полный день. Стажерам предоставляют корпоративную технику и доступ к образовательным ресурсам Авито. Дополнительно предусмотрены компенсация питания и доступ к бесплатным онлайн-сессиям с психологами и юристами.

Чтобы попасть на программу, нужно подать заявку и прикрепить резюме, затем пройти онлайн-тест, выполнить продуктовый кейс и записать видеоинтервью. Далее останется пройти техническое и финальное собеседования. По итогам стажировки будет возможность перейти на Avito Product Bootcamp и «прокачаться» до мидла за 9 месяцев.