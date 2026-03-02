Репетитор или онлайн-школа: какой формат подготовки к ОГЭ и ЕГЭ выбрать в 2026 году
Эксперты рассказали, как легче подготовится к ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году
Перед учениками 9 и 11 классов часто встает вопрос: как готовиться к ОГЭ и ЕГЭ — с репетитором или в онлайн-школе? Выбирать формат обучения лучше осознанно, учитывая свои цели и возможности. Результаты экзаменов могут повлиять на будущее: хорошие баллы дают больше шансов поступить в престижные колледжи и вузы, переехать в другой город или найти интересную работу.
Подготовка с репетитором: преимущества и недостатки
Репетитор — один из самых привычных способов подготовки к экзаменам. Многие выбирают индивидуальные занятия, рассчитывая на персональный подход и быстрый результат. Такой формат подготовки имеет как сильные, так и слабые стороны.
Преимущества:
-
персональный трек обучения под цели конкретного ученика;
-
постоянный контроль;
-
живое общение.
Но есть и недостатки:
-
высокая цена за урок, особенно если заниматься не месяц, а целый год;
-
часто используются устаревшие материалы;
-
нужно подстраивать свой график и тратить время на дорогу;
-
сложно оценить реальный опыт преподавателя;
-
репетитор может не уметь объяснять тему доступным языком.
Занятия с репетитором станут хорошим вариантом для точечной работы над пробелами, однако такой формат не всегда способен обеспечить системную подготовку к экзамену и требует серьезных финансовых и временных затрат.
Чем удобна подготовка в онлайн-школе
За последние годы онлайн-школы стали полноценной альтернативой классическим занятиям с репетитором. Это уже не просто видеоуроки, а комплексная система обучения, где ученик шаг за шагом проходит программу, регулярно практикуется и получает обратную связь от преподавателей и кураторов.
Одна из популярных образовательных платформ — онлайн-школа «100балльный репетитор», которая является экспертом №1 по результатам учеников*. Здесь готовились к экзаменам 14% всех стобалльников России.
Плюсы подготовки в онлайн-школе:
-
удобная платформа для выполнения домашки и отработки ошибок;
-
тысячи практических заданий;
-
актуальные материалы в соответствии с ФИПИ;
-
регулярные вебинары с опытными преподавателями;
-
поддержка куратора, который следит за прогрессом и мотивацией;
-
мощное комьюнити учеников;
-
разные тарифы обучения под бюджет семьи.
Единственный минус:
-
придется приложить максимум усилий — выполнять домашние задания, смотреть вебинары и разбираться в темах. Здесь не обещают легкий путь, но именно такая система подготовки эффективна для получения высоких баллов.
Онлайн-школа отлично подойдет тем, кто хочет системно готовиться к экзаменам, изучать только нужную теорию и постоянно практиковаться. При правильном подходе такой формат позволяет выйти на высокий результат и уверенно сдать ОГЭ и ЕГЭ.
Что в итоге
Выбор между репетитором и онлайн-школой стоит делать исходя из личных целей и желаемого темпа подготовки. Если нужна точечная помощь по сложным темам и живое общение с преподавателем, стоит выбрать репетитора. Для системной подготовки и поддержания мотивации оптимальным решением станет онлайн-школа. Важно понимать: не формат обучения дает высокие баллы, а правильная стратегия, регулярные занятия и постоянная практика.
В «100балльном репетиторе» выстроена система эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам — от математики до химии и биологии. Здесь есть всё: актуальные материалы, пробники, нарешка практики и занятия с преподавателями-экспертами, которые регулярно подтверждают свои знания на экзаменах. Четкая стратегия подготовки поможет девятиклассникам уверенно сдать ОГЭ и попасть в престижный колледж, а одиннадцатиклассникам — набрать высокий балл на ЕГЭ и поступить в вуз мечты.
