Репетитор или онлайн-школа: какой формат подготовки к ОГЭ и ЕГЭ выбрать в 2026 году

Эксперты рассказали, как легче подготовится к ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году

Перед учениками 9 и 11 классов часто встает вопрос: как готовиться к ОГЭ и ЕГЭ — с репетитором или в онлайн-школе? Выбирать формат обучения лучше осознанно, учитывая свои цели и возможности. Результаты экзаменов могут повлиять на будущее: хорошие баллы дают больше шансов поступить в престижные колледжи и вузы, переехать в другой город или найти интересную работу.

Подготовка с репетитором: преимущества и недостатки Репетитор — один из самых привычных способов подготовки к экзаменам. Многие выбирают индивидуальные занятия, рассчитывая на персональный подход и быстрый результат. Такой формат подготовки имеет как сильные, так и слабые стороны. Преимущества: персональный трек обучения под цели конкретного ученика;

постоянный контроль;

живое общение. Но есть и недостатки: высокая цена за урок, особенно если заниматься не месяц, а целый год;

часто используются устаревшие материалы;

нужно подстраивать свой график и тратить время на дорогу;

сложно оценить реальный опыт преподавателя;

репетитор может не уметь объяснять тему доступным языком. Занятия с репетитором станут хорошим вариантом для точечной работы над пробелами, однако такой формат не всегда способен обеспечить системную подготовку к экзамену и требует серьезных финансовых и временных затрат.

Чем удобна подготовка в онлайн-школе За последние годы онлайн-школы стали полноценной альтернативой классическим занятиям с репетитором. Это уже не просто видеоуроки, а комплексная система обучения, где ученик шаг за шагом проходит программу, регулярно практикуется и получает обратную связь от преподавателей и кураторов. Одна из популярных образовательных платформ — онлайн-школа «100балльный репетитор», которая является экспертом №1 по результатам учеников*. Здесь готовились к экзаменам 14% всех стобалльников России.

Плюсы подготовки в онлайн-школе: удобная платформа для выполнения домашки и отработки ошибок;

тысячи практических заданий;

актуальные материалы в соответствии с ФИПИ;

регулярные вебинары с опытными преподавателями;

поддержка куратора, который следит за прогрессом и мотивацией;

мощное комьюнити учеников;

разные тарифы обучения под бюджет семьи. Единственный минус: придется приложить максимум усилий — выполнять домашние задания, смотреть вебинары и разбираться в темах. Здесь не обещают легкий путь, но именно такая система подготовки эффективна для получения высоких баллов. Онлайн-школа отлично подойдет тем, кто хочет системно готовиться к экзаменам, изучать только нужную теорию и постоянно практиковаться. При правильном подходе такой формат позволяет выйти на высокий результат и уверенно сдать ОГЭ и ЕГЭ.

Духовность вместо прав человека: Как меняется гуманитарное образование в российских школах

Что в итоге Выбор между репетитором и онлайн-школой стоит делать исходя из личных целей и желаемого темпа подготовки. Если нужна точечная помощь по сложным темам и живое общение с преподавателем, стоит выбрать репетитора. Для системной подготовки и поддержания мотивации оптимальным решением станет онлайн-школа. Важно понимать: не формат обучения дает высокие баллы, а правильная стратегия, регулярные занятия и постоянная практика. В «100балльном репетиторе» выстроена система эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам — от математики до химии и биологии. Здесь есть всё: актуальные материалы, пробники, нарешка практики и занятия с преподавателями-экспертами, которые регулярно подтверждают свои знания на экзаменах. Четкая стратегия подготовки поможет девятиклассникам уверенно сдать ОГЭ и попасть в престижный колледж, а одиннадцатиклассникам — набрать высокий балл на ЕГЭ и поступить в вуз мечты. *По данным исследования Smart Ranking, 2025.