Неприметная архитектура, названия улиц и кубанский Гофман. Краевед расскажет об истории Краснодара

В Краснодаре 14 февраля пройдет встреча с историком-краеведом Андреем Чугуновым

Галерея «Арт-веранда» анонсировала на 14 февраля встречу с краеведом Андреем Чугуновым «История города в лицах». Программа: Семейство екатеринодарских купцов Шведовых. Деятельность, предприятия, домовладения. Виднейшие екатеринодарские арендаторы у Шведовых.

Екатеринодарские дома и их владельцы на улице Чапаева (Кирпичной). Неприметная архитектура. Утрата зданий. Историческая достоверность. Предположения и тайны.

Воспоминания екатеринодарских/краснодарских старожил про улицы Красную, Чапаева и Красноармейскую.

Фридрих Эдуард Гофман запатентовал кольцевую печь для обжига кирпича. Три владельца кирпичных заводов Екатеринодара обладали «печами Гофмана».

Встреча состоится 14 февраля в 18:00 на улице Фрунзе, 104. Организационный взнос — пожертвования. Подробности уточняйте у организаторов.