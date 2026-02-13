Неприметная архитектура, названия улиц и кубанский Гофман. Краевед расскажет об истории Краснодара

  © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре 14 февраля пройдет встреча с историком-краеведом Андреем Чугуновым

Галерея «Арт-веранда» анонсировала на 14 февраля встречу с краеведом Андреем Чугуновым «История города в лицах».

Программа:

  • Семейство екатеринодарских купцов Шведовых. Деятельность, предприятия, домовладения. Виднейшие екатеринодарские арендаторы у Шведовых.
  • Екатеринодарские дома и их владельцы на улице Чапаева (Кирпичной). Неприметная архитектура. Утрата зданий. Историческая достоверность. Предположения и тайны.
  • Воспоминания екатеринодарских/краснодарских старожил про улицы Красную, Чапаева и Красноармейскую.
  • Фридрих Эдуард Гофман запатентовал кольцевую печь для обжига кирпича. Три владельца кирпичных заводов Екатеринодара обладали «печами Гофмана».

Незамеченная история:

Встреча состоится 14 февраля в 18:00 на улице Фрунзе, 104. Организационный взнос — пожертвования. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 февраля пройдет лекция о католиках, протестантах и Тридцатилетней войне.

Неприметная архитектура, названия улиц и кубанский Гофман. Краевед расскажет об истории Краснодара

