60% покупателей жилья в Краснодарском крае изучают рейтинги и отзывы о продавцах — опрос

Жители Краснодарского края назвали безопасность сделки ключевым фактором при покупке жилья

За последние два года 12% жителей Южного федерального округа купили квартиру в новостройке, а 11% — на вторичном рынке. Такие данные показал опрос* технологической платформы Авито Недвижимость. Самые активные покупатели в стране — люди 25–34 лет.

Онлайн-платформы стали главным каналом для поиска и покупки жилья. Их выбирают 52% опрошенных россиян, а в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель доходит до 59–62%. Среди жителей ЮФО доля таких покупателей — 53%.

При выборе квартиры решающую роль играют инструменты защиты пользователей. Объекты, на которые падает выбор, проходят сразу две стадии проверки.

Первый этап — цифровой. Покупатели используют встроенные инструменты безопасности онлайн-платформ, чтобы отсеять ненадежные варианты. 60% жителей ЮФО всегда смотрят рейтинги и отзывы о продавцах. 53% доверяют объявлениям со специальными отметками («Проверено в Росреестре», «Проверенный собственник»). Еще 39% скорее выберут продавцов со значками высокой репутации («Надежный партнер»). Индикаторы, которые показывают, соответствует ли цена рыночной, влияют на решение 35% покупателей региона.

Россияне выбрали «бабушкину схему» словом года в экономике: фраза описывает мошенничество с недвижимостью пожилых людей

«В Авито многоступенчатая система проверок, которая призвана обеспечить безопасность участников сделки. Все профессиональные продавцы недвижимости на платформе верифицированы, в профилях агентств можно посмотреть, сколько лет они работают с платформой, какие еще объекты ведут, а также закрытые объявления. В выявлении недостоверного контента нам помогают алгоритмы, в том числе и нейросети, которые регулярно дообучаются на основе обратной связи от пользователей. Мы регулярно проверяем, все ли в порядке с аккаунтами и принимаем меры в случае нарушений. Кроме того, в объявлениях мы подсвечиваем важные особенности объектов: сколько у них собственников, есть ли обременения, соответствует ли цена рыночной. Инструментов защиты много, они совершенствуются, но мы все же рекомендуем привлекать к сделкам профессиональных риелторов и юристов, которые работают официально, чтобы точно обеспечить чистоту сделки», — рассказывает управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Еремкин.

Второй этап — документальная и профессиональная экспертиза. На первичном рынке половина покупателей из ЮФО (51%) всегда заходит на официальный сайт застройщика, 35% изучают отзывы и рейтинги, а 34% доверяют проверку риелтору. На вторичном рынке приоритет у документов: больше половины покупателей просят подтвердить право собственности (55%), запрашивают выписку из ЕГРН (46%) и справку о зарегистрированных в квартире лицах (41%). Почти половина (48%) нанимают для проверки риелторов.

«Наше исследование показывает, что в условиях цифровизации рынка жилой недвижимости, покупатель сегодня — это главный эксперт в оценке рисков, поэтому задача ведущих платформ — предоставлять не просто выбор, а защищенный выбор, создавая и внедряя продукты, которые минимизируют риски пользователей начиная с самого раннего этапа. Объединяя удобство цифрового поиска с инструментами, формирующими доверие, мы создаем систему, где каждая сделка основана на проверенных данных. Безопасность — это новый стандарт удобства», — отметила директор департамента по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Наталья Юматова и Сергей Еремкин составили рекомендации для безопасной сделки: Ищите недвижимость на проверенных онлайн-платформах, где есть система отзывов и модерация объявлений. Изучите профиль продавца: рейтинг, отзывы, историю сделок. Обращайте внимание на отметки «Проверенный собственник» или «Надежный партнер». Всегда запрашивайте документы на недвижимость: свидетельство о праве собственности;

выписку из ЕГРН;

справки об отсутствии долгов по коммуналке. Привлекайте профессиональных риелторов или юристов для анализа документов и проверки юридической чистоты сделки — особенно на вторичном рынке. Сверяйте цену с аналогичными объектами в районе, используйте ценовые индикаторы на платформе. Не вносите предоплату до подписания договора купли-продажи и полной проверки документов. Убедитесь, что все условия четко прописаны в договоре. Выбирайте безопасные способы оплаты: аккредитив или депозитарные услуги защитят ваши деньги до завершения сделки. Проверьте, нет ли на объекте обременений: залогов, арестов или судебных споров. Не принимайте решение в спешке. Тщательно проанализируйте все детали — это поможет избежать ошибок.

*Онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проходил в январе 2026 года.