В Краснодаре появился клуб бердвотчинга. Как принять участие в наблюдениях за птицами?

Краснодарский край

  • © Фото Николая Марченко
    © Фото Николая Марченко

В краснодарском парке пройдет наблюдение за птицами с орнитологом (0+)

Телеграм-канал «Бердвотчинг в Краснодарском крае» анонсировал на 29 ноября экскурсию и наблюдение за птицами. Участники посмотрят на зимующих птиц, научатся замечать характерные признаки, узнают, где прячутся пернатые. 

Прогулка продлится полтора-два часа. Ее проведет орнитолог-любитель Николай Марченко. Он уже несколько лет увлекается птицами и всем, что связано с наукой о них. За эти годы Николай увидел около 400 видов птиц в более чем 20 странах. 

О своих наблюдениях Марченко рассказывает в телеграм-канале «Николаева кукуха». Также он фотографирует птиц, пишет о них статьи и книгу. 

«Я решил создать этот клуб, потому что сам когда-то поймал себя на простой мысли: мы живем рядом с огромным миром природы, но чаще всего проходим мимо него, глядя в телефоны. А птицы — это самый легкий способ вернуть себе чувство внимания и живого интереса к природе, даже ехать далеко не нужно», — рассказал Николай Юга.ру.

Он подчеркнул, что ему захотелось собрать единомышленников, которые тоже хотят замечать красоту вокруг, учиться чему-то новому и проводить утро на свежем воздуха.

«Если кому-то мои прогулки помогут увидеть город чуть иначе — значит, все не зря», — добавил Марченко.

Мероприятие пройдет 29 ноября в 10:00 в парке «Солнечный остров». Стоимость участия — 500 рублей. Для детей до 12 лет участие бесплатное. Подробности уточняйте у организатора.  

Бердвотчинг — любительское наблюдение за птицами в их естественной среде обитания. Наблюдатели не только любуются пернатыми, а стараются точно определить вид, отмечают поведение, фиксируют время и место встречи. Наибольшую популярность оно приобрело в странах Западной Европы и Северной Америки, а также в Японии.

Как писали Юга.ру, в октябре в Японском саду Краснодара поселились новые жители — дикие утки.

