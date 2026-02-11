Краснодарец оказался одним из первых пользователей «СберСпасибо»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В 2025 году количество участников программы лояльности «СберСпасибо» превысило 100 млн человек. В честь этого события банк поздравил самых первых пользователей программы, в числе которых оказался житель Краснодара

Команда Краснодарского отделения Сбербанка вручила клиенту умную колонку и подарочный сертификат билетного маркетплейса «Афиша» — в знак благодарности за многолетнее участие в программе. Краснодарец пользуется сервисом уже 14 лет.

Отдельно банк поздравил юбилейного, 100-миллионного участника программы. Им оказался житель Крыма, который получил возможность отдохнуть с семьей на курорте «Мрия».

Читайте также:

«Краснодарский край — один из ключевых и динамично развивающихся регионов для Сбера. Мы сотрудничаем с кубанским бизнесом, увеличивая число банкоматов и терминалов. Благодаря этому жители края получают полный доступ к современным финансовым сервисам и бонусным программам. Знаковым событием стало то, что в числе самых первых участников программы СберСпасибо оказался клиент из Краснодарского края», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Как писали Юга.ру, Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 самых вежливых городов-миллионников в России.

Банки карты «Мир» Сбербанк Финансы

Новости

Фонд «Антон тут рядом» выпустил валентинки. Их можно купить в Краснодаре
Перестрелка в техникуме Анапы. Что известно о нападавшем?
«Кубанские пингвины». В Краснодаре на Карасунских озерах заметили стаю бакланов
В техникуме Анапы произошла стрельба. Один человек погиб, есть раненые
В администрации Славянского района проходят обыски из-за махинаций с землей
Коммуналка еще подорожает? Минстрой РФ поддержал повышение цен на услуги УК

Лента новостей

Мальдивы ближе, чем кажутся
Сегодня, 16:26 Реклама
Мальдивы ближе, чем кажутся
Путешествие мечты и другие призы разыгрывают среди покупателей «Пятёрочки»
В техникуме Анапы произошла стрельба
Сегодня, 15:03
В техникуме Анапы произошла стрельба
Один человек погиб, есть раненые
Остров Эпштейна на руинах СССР
Сегодня, 10:45
Остров Эпштейна на руинах СССР
Ради чего мы убили сверхдержаву?

Реклама на сайте