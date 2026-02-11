Краснодарец оказался одним из первых пользователей «СберСпасибо»

В 2025 году количество участников программы лояльности «СберСпасибо» превысило 100 млн человек. В честь этого события банк поздравил самых первых пользователей программы, в числе которых оказался житель Краснодара

Команда Краснодарского отделения Сбербанка вручила клиенту умную колонку и подарочный сертификат билетного маркетплейса «Афиша» — в знак благодарности за многолетнее участие в программе. Краснодарец пользуется сервисом уже 14 лет.

Отдельно банк поздравил юбилейного, 100-миллионного участника программы. Им оказался житель Крыма, который получил возможность отдохнуть с семьей на курорте «Мрия».

«Краснодарский край — один из ключевых и динамично развивающихся регионов для Сбера. Мы сотрудничаем с кубанским бизнесом, увеличивая число банкоматов и терминалов. Благодаря этому жители края получают полный доступ к современным финансовым сервисам и бонусным программам. Знаковым событием стало то, что в числе самых первых участников программы СберСпасибо оказался клиент из Краснодарского края», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.