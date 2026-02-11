Аналитики выяснили, какие смартфоны и операторы связи популярны у молодежи на Кубани

Аналитики геосоциального мобильного приложения Blink назвали самые популярные смартфоны и востребованных операторов среди поколения Z

Аналитики приложения Blink изучили обезличенные данные об активности около 7 млн пользователей 12–24 лет за 2025 год и выяснили, какие смартфоны и мобильные операторы выбирает молодежь.

Оказалось, что около 52% аудитории используют устройства на платформе iOS, а 48% — на Android. В пятерку самых востребованных брендов вошли iPhone, Samsung, Redmi, Tecno и POCO.

В 2025 году iPhone 13 поднялся на первое место, обойдя iPhone 11, который долгое время занимал доминирующую позицию. Линейка iPhone 16, 16 Pro и 16 Pro Max показала самый быстрый рост к концу года и вошла в десятку популярных моделей, поднявшись с конца рейтинга.

На каждую из ключевых моделей Android-устройств — Redmi 12, Redmi Note 13, POCO C65, Realme Note 50, Redmi Note 12 и Galaxy A15 — пришлось около 2% пользователей.

Статистика популярности операторов среди молодежи отличается в зависимости от региона. В Краснодарском крае среди молодых людей наиболее распространен МТС (46%). Т2 особенно востребован в Челябинской области. МегаФон популярен в Самарской области, а Билайн — в Нижегородской.