Киноисследование природы зла. В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Исцеление» 1997 года

Краснодарский край

  • Кадр из трейлера к фильму «Исцеление» © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru
В Краснодаре 12 февраля покажут японский фильм ужасов Киеси Куросавы (18+)

Пространство «Подполье» анонсировало на 12 февраля показ фильма «Исцеление». Картину в 1997 году снял японский режиссер Киеси Куросава («Токийская соната», «Жена шпиона», «Харизма»).

В Токио происходит серия ужасающих, но на первый взгляд никак не связанных между собой убийств. Жертвы — обычные люди, убийцы — тоже: они не скрываются, сразу признаются, но не могут внятно объяснить мотив. На всех местах преступлений обнаруживают загадочную отметку — прорезанную на теле или стене букву «X». Расследование ведет уставший и погруженный в личный кризис детектив Такабе.

Киеси Куросава создал киноисследование самой природы зла и хрупкости человеческой психики. Картина давно признана шедевром не только японского, но и мирового кинематографа.

Кинопоказ состоится 12 февраля в 19:50 в пространстве «Подполье» по улице Зиповской, 5В, литер Ц. Вход платный, подробности уточняйте у организаторов.

