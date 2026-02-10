Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования

Ипотеку на покупку строящегося или готового жилья по собственным программам Уралсиба теперь можно оформить по ставке от 18,39% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,588-28,736% годовых.

Рефинансирование ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 18,99% (ПСК 19,187-35,972% годовых).

Новые ставки будут применяться и к одобренным ранее заявкам, полученным банком до 9 февраля 2026 года включительно.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.

