«Рыбья чешуя», «пчелиные соты», мозаика. Какая плитка для ремонта будет в тренде в 2026 году

На смену классической плитке приходят нестандартные форматы — шестигранники, «рыбья чешуя», рельефные и крупноформатные панели. Рассказываем, какие варианты сейчас в тренде и где их лучше использовать

При выборе плитки для дома важно учитывать не только ее внешний вид, но и практичность. Сегодня кроме обычной керамики популярны нестандартные форматы: «пчелиные соты», «арабески», шестигранники и ромбы. Такие формы помогают создавать плавные переходы между стенами и полом, делая интерьер выразительнее. Чаще всего их используют в ванных, на кухнях и иногда — в прихожих.

© Фото rawpixel.com, ru.freepik.com

Не менее популярна и мозаика. Она хорошо ложится на изогнутые поверхности, скрывает неровности и подходит даже для сложных участков. Производители предлагают мозаику из стекла, камня, а также под дерево или металл. Из отдельных элементов можно собрать цельное панно — такое решение украсит гостиную или спальню.

© Фото freepik, ru.freepik.com

В тренде — плитка с рельефом и 3D-эффектом. Ее часто используют для акцентной стены. Но чтобы не перегрузить интерьер, такую плитку лучше комбинировать с простой фоновой отделкой.

Также растет спрос на керамогранит под натуральные материалы: камень, бетон, дерево. Он не только выглядит реалистично, но и не скользит, приятен на ощупь. Панели «под металл» или «под цемент» хорошо вписываются в стили лофт и индастриал. Крупноформатные плиты упрощают укладку и уход, а еще их можно использовать для фасадов, объединяя внешнюю и внутреннюю отделку.

© Фото ededchechine, ru.freepik.com