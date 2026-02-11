Незамеченная история. В Краснодаре пройдет цикл лекций о женщинах-фотографах

Лекции проводит Алина Десятниченко — документальный фотограф, режиссерка и художница. Она расскажет, как первые женщины-фотографы в Российской империи осваивали новое для себя искусство, участвовали в смелых экспериментах авангарда 1920-х и как в 1930-е, вместе со всей страной, были вынуждены подчинить творчество строгим канонам соцреализма.

Участники обсудят военных корреспондентов в ВОВ и послевоенные годы, когда они фиксировали повседневную жизнь и дух «оттепели». Также слушатели попробуют проследить, как в позднесоветский период и в бурные 1990-е женщины-фотографы обретали новый визуальный язык и свободу.

«Это разговор не только об искусстве, но и о социальной истории: как гендер, политика и доступ к технологиям влияли на возможность быть фотографом и быть увиденной», — рассказали организаторы.

Все лекции начинаются в 19:00 на улице Коммунаров, 58. Стоимость участия 500 рублей.

Персональные проекты Алины Десятниченко были представлены в ММОМА, ЦСИ «Заря», фотографическом музее Дом Метенкова. Участовала в групповых выставках в московском ДК «ГЭС-2», Краснодарском художественном музее имени Коваленко, спецпроекте пятой Уральской индустриальной биеннале, многочисленных фестивалях самиздата.