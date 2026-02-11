Незамеченная история. В Краснодаре пройдет цикл лекций о женщинах-фотографах
В Краснодаре 12 февраля стартует серия лекций Алины Десятниченко (12+)
Книжный магазин «Чарли» анонсировал цикл лекций «Женщины-фотографы России. Незамеченная история».
Расписание:
- 12 февраля — «Имперская фотография» (1860–1917);
- 19 февраля — «Авангард, соцреализм и война» (1920–1930-е, 1941–1945);
- 26 февраля — «Поздний сталинизм и «оттепель» (1950–1970-е);
- 5 марта — «Фотокружки, перестройка и постсоветский бум» (1980–1991, 1991–2000-е).
«Малотиражный зин и тактильный экстаз»:
Лекции проводит Алина Десятниченко — документальный фотограф, режиссерка и художница. Она расскажет, как первые женщины-фотографы в Российской империи осваивали новое для себя искусство, участвовали в смелых экспериментах авангарда 1920-х и как в 1930-е, вместе со всей страной, были вынуждены подчинить творчество строгим канонам соцреализма.
Участники обсудят военных корреспондентов в ВОВ и послевоенные годы, когда они фиксировали повседневную жизнь и дух «оттепели». Также слушатели попробуют проследить, как в позднесоветский период и в бурные 1990-е женщины-фотографы обретали новый визуальный язык и свободу.
«Это разговор не только об искусстве, но и о социальной истории: как гендер, политика и доступ к технологиям влияли на возможность быть фотографом и быть увиденной», — рассказали организаторы.
Все лекции начинаются в 19:00 на улице Коммунаров, 58. Стоимость участия 500 рублей.
Персональные проекты Алины Десятниченко были представлены в ММОМА, ЦСИ «Заря», фотографическом музее Дом Метенкова. Участовала в групповых выставках в московском ДК «ГЭС-2», Краснодарском художественном музее имени Коваленко, спецпроекте пятой Уральской индустриальной биеннале, многочисленных фестивалях самиздата.
