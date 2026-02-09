На Авито началась распродажа «Хватамба» с призом в 1 млн рублей
С 9 февраля по 8 марта на Авито пройдет распродажа «Хватамба». На ней со скидками до 80% можно купить подарки себе и близким, а также множество других товаров — от одежды и техники до запчастей
На распродаже покупателям доступны новые и ресейл товары во всех категориях со скидками до 80%. Честность скидок контролирует специальный алгоритм: он исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании и превышает среднюю за последний месяц.
Особенность этой распродажи — возможность получить подарки и главный приз в 1 млн рублей. Для этого необходимо выполнить простые задания, набрать очки и поучаствовать в розыгрыше призов. Это могут сделать пользователи старше 18 лет по всей России.
«Галочка, беру?»:
Самые популярные товары для подарков на платформе соответствуют запросам покупателей. По данным опроса Авито, чаще всего женщины ждут в подарок цветы (39%). Букет на платформе можно купить в среднем за 1700 рублей. На втором месте — косметика и парфюмерия (27%, средний набор — около 3000 рублей). В топ-3 также входят ювелирные украшения (27%). Например, серебряные изделия со скидкой начинаются от 1500 рублей.
На осенней «Хватамбе» россияне купили товаров на 11,4 млрд рублей и сэкономили 1,2 млрд благодаря скидкам до 90%. Ежедневно пользователи совершали около 63 500 покупок со средним чеком в 7000 рублей. Самой популярной категорией стала одежда, обувь и аксессуары (37% продаж). На втором месте — запчасти (15%), на третьем — товары для хобби (8%). Также в топ-5 вошли мебель (6%) и аудио- видеотехника (5%).
Как писали Юга.ру, в конце 2025 года в краснодарских магазинах «Твое» появилась одежда ушедших брендов Inditex (Zara, Stradivarius и Bershka).