На Авито началась распродажа «Хватамба» с призом в 1 млн рублей

С 9 февраля по 8 марта на Авито пройдет распродажа «Хватамба». На ней со скидками до 80% можно купить подарки себе и близким, а также множество других товаров — от одежды и техники до запчастей

На распродаже покупателям доступны новые и ресейл товары во всех категориях со скидками до 80%. Честность скидок контролирует специальный алгоритм: он исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании и превышает среднюю за последний месяц.

Особенность этой распродажи — возможность получить подарки и главный приз в 1 млн рублей. Для этого необходимо выполнить простые задания, набрать очки и поучаствовать в розыгрыше призов. Это могут сделать пользователи старше 18 лет по всей России.