Власти Краснодарского края провели опрос жителей об отношении к местным чиновникам. Какие результаты?

Чуть больше половины (52%) респондентов оценили деятельность местных руководителей как удовлетворительную. Сергей Бойко руководит Туапсинским округом с 2022 года. 38% опрошенных остались удовлетворены его работой, 33% оценили ее отрицательно.

5 февраля администрация Краснодарского края обнародовала итоги социологического опроса, призванного выяснить отношение жителей к работе глав муниципальных образований. Его проводили в январе-декабре 2025 года с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий. Кого именно опрашивали — не уточняется.

В Северском районе положительно о местной власти отозвались 40% опрошенных при 36% отрицательных отзывов. За последние полтора года там сменились три руководителя — Андрей Дорошевский, Дмитрий Малов и Алексей Чеверев.

Сергей Ганжа возглавляет Брюховецкий район с января 2023 года. Удовлетворительно его работу оценили 42% жителей, против высказались 28%.

Главой Апшеронского района Алексеем Передереевым довольны 43%, а 27% жителей высказали критику. Сергей Дормидонтов стоит у руля Щербиновского района с 2024 года. 44% опрошенных удовлетворительно отозвались о руководителе, 31% выразили недовольство.

Меньше половины удовлетворенных работой глав также в Выселковском, Кавказском, Тбилисском, Калининском, Абинском, Ейском, Староминском, Новокубанском районах и Горячем Ключе.

Среди крупных городов края ситуация следующая:

Краснодар (Евгений Наумов): работой градоначальника удовлетворены 54% опрошенных, «неуд» поставили 22% краснодарцев;

Сочи (Андрей Прошунин): 53% жителей заявили о доверии, 20% — недовольны;

Новороссийск (Андрей Кравченко): относительное одобрение работе выразили 55% горожан, отрицательную оценку поставили 20%;

Армавир (Андрей Харченко): довольны работой главы 61%, недовольны — 19%.

Геленджик (Алексей Богодистов): 57% жителей довольны, 21% — нет.

В документе также приводятся результаты опроса про удовлетворенность качеством дорог, водоснабжения, транспортного обслуживания, организацией теплоснабжения.